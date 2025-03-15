腎臟病「3大風險」別輕忽！專家教你「護腎8招」

▲慢性腎臟病早期通常無明顯的症狀。（圖／達志／示意圖）

文／食力編輯部

慢性腎臟病早期通常無明顯的症狀，而糖尿病、高血壓和肥胖是導致慢性腎臟病的主要原因。國民健康署（簡稱國健署）響應3月13日世界腎臟日，呼籲民眾透過運動、健康飲食、戒菸、謹慎用藥、控制三高等「護腎8招」降低風險。自2025年起，30歲以上民眾可享成人預防保健服務，並新增「腎病識能衛教指導」，有助掌握腎臟健康。

腎病風險不可忽視！改善三高是預防關鍵

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根據112年成健資料顯示，15%的受檢者有腎功能異常問題，其中有高血糖者，約每10人就有3人有腎功能異常；有高血壓者，約每5人就有1人有異常；若同時合併三高（高血糖、高血壓、高血脂），異常比例更高達3成。因此，改善三高是預防慢性腎臟病的關鍵。

掌握護腎8大招，健康加分逆轉「腎」！

國健署呼籲民眾應遵循以下護腎8招：

１、均衡飲食：均衡攝取六大類原型食物，避免加工食品、甜點、油炸物等太油、太鹹、太甜的食物。

２、飲水充足：一般健康成人建議每日攝取約2,000c.c.的水，維持腎功能健康。

３、規律運動：培養定期運動習慣，建議每週至少150分鐘的中等費力身體活動，有助於保持健康與控制體重。

４、定期量血壓722：健康成人血壓參考值應小於120/80mmHg，遵循722原則定期檢查血壓，「7」連續7天量測、「2」早上起床後、晚上睡覺前各量一次、「2」每次量兩遍，取其平均值。若發現血壓異常，應尋求專業醫師諮詢。

５、控制體重：維持理想體重，保持BMI在18.5kg/m²至24kg/m²之間有助於控制三高，降低慢性腎臟病發生風險。

６、戒菸保健康：吸菸會使流向腎臟的血液減少，降低腎臟正常運作能力，可透過國民健康署免付費戒菸專線（0800-636363）尋求專業協助。

７、謹慎用藥：避免長期服用非類固醇消炎藥、止痛藥及來路不明之中藥等。若服用藥物有問題，應尋求專業醫生或藥師諮詢。

８、控制三高：控制高血糖、高血壓、高血脂危險因子，培養健康生活習慣，並配合醫師服用藥物與治療，延緩慢性腎臟病發生。

定期健檢與衛教資源 遠離腎臟病風險

國健署為使國人更了解腎臟病，延緩疾病進程，自2025年起免費提供30～39歲民眾每5年1次、40～64歲民眾每3年1次、65歲以上民眾每年1次的成人預防保健服務。服務內容更新增「腎病識能衛教指導」，由專業醫師說明腎功能期別、尿蛋白狀況以及腎臟健康相關的危險因子（如三高、肥胖、吸菸、不當藥物使用），幫助民眾瞭解自身的腎臟健康狀況，建立預防「腎」於治療的觀念。

除推動免費成人預防保健服務，針對發現有腎臟病風險因子或是腎功能異常患者，由專業醫療人員提供三高控制、戒菸、營養及運動等相關知識，給予適切的衛教指導及醫療照護。民眾亦可多加利用國民健康署「健康九九＋網站～慢性病防治館」衛教資源，做好自身的健康管理，遠離腎臟疾病風險。

你應該要知道的食事

糖尿病、高血壓與肥胖是導致慢性腎臟病的主要風險因子。國民健康署自2025年起擴大免費成人健康檢查，並推動「護腎8招」，幫助民眾降低腎病風險，守護腎臟健康。

本文由食力food NEXT【糖尿病、高血壓與肥胖都可能導致慢性腎臟病！護腎8招遠離腎病危機】授權轉載