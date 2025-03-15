她右肩痛到無法脫褲如廁、拿筷子　就醫才知已肌腱斷裂+肱骨壞死

▲員榮骨科醫師姜良諭說明，70歲患者右肩三根肌腱斷裂，肱骨也已壞死。（圖／員榮醫院提供）

記者洪巧藍／台北報導

一名70多歲女性去年開始右邊肩膀疼痛且症狀持續惡化，讓她沒辦法拿筷子吃飯，也無法舉手洗頭，甚至連上廁所脫褲子都要用左手，晚上常痛得無法入睡，曾經多次就醫打含類固醇止痛劑，但兩三個月來無法改善，後續進一步檢查才發現右肩旋轉肌腱斷裂嚴重，肱骨也已部分壞死。

收治個案的員榮骨科醫師姜良諭說明，患者主述晚上會痛到醒來，肩膀活動角度也越來越受限，經過核磁共振檢查發現她的旋轉肌腱已經斷裂，肩關節內也出現積水，甚至肩膀肱骨頭也出現部分壞死。根據經驗，這類患者只進行肌腱修補手術效果有限，經討論決定進行反式人工肩關節置換手術。

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姜良諭表示，反式人工肩關節置換手術與傳統人工肩關節的差異在於其結構設計是相反的。活動方面，它不像傳統人工肩關節那樣依賴旋轉肌腱的功能，而是能夠讓患者自行活動。原本球狀的關節結構應該位於肱骨頭上，但這款反式人工肩關節的球狀設計則是安裝在肩胛骨的肩盂上。

姜良諭說，患者術後回診，疼痛已改善許多，肩膀上舉角度也從原本僅能舉到約30至40度，提高到90度。根據經驗，這類患者術後經二至三個月復健，通常可以舉高到 120 度甚至更高角度。患者則開心表示，手術後如今已能拿筷子吃飯，晚上也能入睡，相當感謝。

姜良諭提醒，民眾如果肩膀持續疼痛，甚至夜間疼痛加劇，並且上舉角度越來越受限，建議及早就醫檢查與治療。在初期症狀較輕時，可透過再生治療或注射治療即可獲得初步緩解；情況嚴重的患者需要微創關節鏡肌腱修補手術恢復功能。如果病情發展到關節變形甚至壞死，則可能需要考慮反式人工肩關節置換手術，重新恢復肩膀功能。

根據文獻，頻繁或長期使用類固醇可能讓肌腱與韌帶變脆，增加撕裂風險（越破越大洞）。姜良諭指出，特別是肩膀部位，過度注射可能導致旋轉肌腱受損或斷裂，嚴重還會導致肱骨頭部份壞死，使疼痛與活動受限問題惡化。這種情況與類固醇劑量、使用時間及個人體質有關，因此建議不要一味依賴類固醇注射來緩解肩痛。

若肩痛持續，姜良諭建議應考慮物理治療、肌力訓練、口服消炎藥或選擇PRP（富含血小板血漿）注射、高濃度葡萄糖水注射等增生治療。必要需使用類固醇時應遵循醫囑，避免頻繁注射（每年不超過2次），並搭配適當復健，定期檢查以監測骨骼與關節健康，減少潛在風險。