工會要告衛福部長瀆職！邱泰源重申護理跨科指引：有共識才推動

▲衛福部長邱泰源出席護理師護士公會全聯會會員代表大會。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

衛福部日前與台灣醫療工會聯合會開會決議研擬「護理師跨科支援指引」，引來部分團體不滿，護師工會顧問陳玉鳳更揚言要告衛福部長邱泰源瀆職。部長邱泰源今日表示，跨科支援指引討論多年，爭議也多，目前上路時間沒有時間表，一定要有共識才會推動。

近期國內發生急診壅塞更為嚴峻情況，更顯得醫護人力流失問題嚴重性，至於護理跨科支援爭議，邱泰源今日出席護理師護士公會全聯會會員代表大會受訪時表示，了解跨科指引是護理界相當關注議題，近年討論很多，爭議也很多，但指引規劃考量是為保障基層護理同仁工作環境跟權益，且會明確要求所有規定執行，醫院必須遵守《勞基法》。

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邱泰源指出，台灣醫療工會是由15個醫事團體組成，其中也包含護理人員，當時提出指引看法，包含計劃內支援、非計劃內支援則是發生急性大量急患等情形，「重點精神是跨科調度一定要經過護理人員同意，不願意做隨時可以停止等。」

邱泰源強調，感謝台醫聯提出兩個版本指引，但還需要找更多護理團體討論，一定要有共識，目前還沒有上路時間，也請基層護理人員放心，政府會全力保護大家。

邱泰源在致詞談到政府投資護理情況，他指出，行政院去年7月核定「護理人力政策整備中長程計畫」4年挹注275億，整合跨部會之力整備護理人力。在正向職場及薪資改善部分，衛福部自去年3月1日實施三班護病比標準，預期醫院護理人員需要增聘7,500位，同步啟動輪值夜班護理人員直接獎勵，並規劃三班護病比達標奬勵，以鼓勵醫院增加護理人力。

邱泰源表示，去年全年獎勵截至今年2月共撥付38.15億元；在三班護病比推動情形，今年1月三班護病比整體達標率醫學中心59%、區域醫院49%、地區醫院86%；醫學中心以大夜班護病比不易達標，113年每月達標率多落在30%-40%，今年1月已上升至 63%。

邱泰源指出，透過政府政策帶動及各公私立醫院加值加碼，截至今年2月底，全台護理人員總執業人數約19萬3,503人，較去年同期增加3,531人，醫院執業護理人數較去年同期增加1,433人。

邱泰源也坦言，雖然護理人員執業人數相較同期有上升趨勢，但仍然有缺口未補齊，因應照護需求增加，衛福部將持續透過護理人力政策整備，以留任護理人力，114年計畫獎勵經費編列預算約66.85億元，待預算程序完成後，啟動執行。