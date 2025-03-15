真的會喊破喉嚨！年輕人嗨唱突胸痛成警訊　醫曝最慘恐張力性氣胸

▲醫師示警，如果高歌一曲完後突然覺得胸悶、聲音變怪、呼吸困難或是皮膚有氣泡感，當心「喊破喉嚨」，示意圖。（圖／CFP）

記者洪巧藍／台北報導

喊破喉嚨是真的！和朋友相約到KTV高歌、參加演唱會跟著歌手一起嗨唱，甚至是到球場激昂應援，都是大家日常生活可能參與的活動，急診醫師示警，高歌、尖叫、大吼這些看似普通的動作，卻可能導致「縱膈腔氣腫」，瞬間的壓力讓肺泡被撐爆，導致急遽胸痛、聲音發音變奇怪、呼吸困難等症狀，近來就收到不少年輕人因此被送到急診。

急診科醫師翁梓華在臉書粉專分享，會發生喊破喉嚨的情形，主要是因為用力大喊、高歌一曲、激動嘶吼時，人體會先需要吸入大量的氣體，經過胸腔壓縮後讓氣體從聲門噴出，產生高頻而大聲的聲音，這時候肺泡內的壓力驟升，就可能把肺泡「打爆」而漏氣。而這些氣體會順著肺部的血管、肺紋、肺泡間隙延擴散到縱隔腔，就形成「縱膈腔氣腫」。

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翁梓華指出，典型的縱膈腔氣腫，多是發生在上述行為後有「突發性的胸痛」同時會伴隨以下的症狀：

聲音發音變奇怪：縱膈腔氣腫影響到聲門的運作所導致

胸前皮下澎起來，壓下去的時候會有「撚髮音」：縱膈腔的氣體延伸到皮膚底下，導致在觸摸皮膚的時候會發出絲絲的聲音

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吞嚥困難或疼痛：縱膈腔內的氣體壓迫到食道所致

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呼吸困難：部分縱膈腔氣腫會伴隨氣胸

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咳血：肺泡破裂時會伴隨少量出血，經由氣管咳出所致

翁梓華指出，目前針對縱膈腔氣腫，如果情形不嚴重，多數的個案能自行吸收，急診醫師只需要開立消炎止痛藥，個案只需持續於胸腔科追蹤即可。

但由於縱膈腔氣腫所引發的胸痛，跟心肌梗塞、心肌缺氧的表現很難區分，而且部分嚴重的縱膈腔氣腫可能引發嚴重的張力性氣胸，翁梓華建議，如果在「高聲吶喊」後產生胸痛的年輕人，仍應前往急診排除心因性的問題。