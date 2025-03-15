新光醫院擴建「桂蘭樓」上樑！導入全責照護、AI科技解護理人力荒

▲新光醫院擴建，第二醫療大樓「桂蘭樓」今舉辦上樑典禮。（圖／新光醫院提供）

記者洪巧藍／台北報導

新光醫院今（15）日舉行第二醫療大樓「桂蘭樓」上樑典禮，近期面臨急診壅塞、護理人力短缺問題，新光醫院董事長吳東進致詞表示，將推動「Total Care（全責照護）」模式，透過AI科技與制度革新來以提升照護品質及改善護理人力短缺的問題。

新光醫院第二醫療大樓「桂蘭樓」今日上樑，這象徵醫院擴建計畫的重要里程碑，包含吳東進、新光院長侯勝茂、副院長洪子仁、衛福部代表等出席。

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吳東進致詞表示，33年前新光醫院「火獅樓」是由同一批團隊興建的，耗時33個月，這次「桂蘭樓」擴建工程預計耗時42個月，自2023年2月23日動工，今日的上樑儀式代表著結構體的完成，工程進度接近尾聲，預計將於2026年8月底完工。

吳東進提到，近期全台關注的焦點集中在急診壅塞及醫護人員離職率高的問題。護理人力短缺導致全台多家醫院被迫縮減床位，這不僅增加了醫院營運的挑戰，也讓病人無法及時得到良好的醫療服務。

▲新光醫院第二醫療大樓「桂蘭樓」上樑。（圖／新光醫院提供）

新大樓的落成將需要大量的醫護人力！吳東進分析，面對人力短缺挑戰，解決方案為推動「Total care（全責照護）」模式，透過AI科技與制度革新，提升護理效率、降低工作壓力與維護病人安全，改善護理人力短缺的問題。

根據新光醫院規劃，桂蘭樓將新增314 床急性一般病床，其中9樓至13樓共計五層樓會規劃為單人病房（共218 床），將採全責照護模式，需要護理人員150人、輔佐員100人，並比照目前試行全責照護病房護師每月有約5千元的獎勵津貼。

侯勝茂表示，全責照護模式將結合離床警示器與 TPR （Temperature：體溫、Pulse：脈搏、Respiration：呼吸）生命徵象監測器，來協助護理人員即時掌握病人狀況並預防跌倒，兼顧醫護效率與病人安全的智慧醫療環境，為病人提供更優質的照護服務。

衛福部醫事司簡任技正呂念慈致詞時表示，在寸土寸金的台北市擴建醫療空間實屬不易，隨著第二醫療大樓的擴建，新光醫院的規模將超過800床，將大幅提升醫療量能。

洪子仁則提到，隨著人口老化和慢性病患者比例上升，醫療與照護需求顯著增加，桂蘭樓新增的床位預計將有效緩解當地士林、北投及三重、蘆洲地區的急診壅塞情況，從而減少急診醫護人員的壓力。