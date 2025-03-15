月經疼痛別忍！醫示警每10人就有1人子宮內膜異位症　恐影響生育

▲台灣子宮內膜異位症學會理事長、林口長庚婦產部副部主任黃泓淵。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

女性經痛問題常常被認為「忍一忍就過了」，醫師指出，經痛經常是因為合併有疾病存在，常見原因之一就是「子宮內膜異位症」，統計每10名女性就有1人罹病，但由於疾病認知不足，患者平均確診時間長達7至10年 ，值得注意的是，3成以上的患者亦會面臨不孕或不易懷孕的問題。建議本身經痛情況持續且加劇，應該尋求醫療協助，正確診斷與治療。

響應每年三月的 「世界子宮內膜異位日（Worldwide EndoMarch）」，台灣拜耳攜手台灣子宮內膜異位症學會於今日舉辦「妳為自己發聲了嗎？」女性健康倡議活動，呼籲女性關注自身健康，面臨經痛、子宮內膜異位症與更年期等問題，疼痛不是應該忍受的事情。

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子宮內膜異位症學會理事長、林口長庚婦產部副部主任黃泓淵表示，月經週期是女性生殖系統正常功能的表現，但確實有許多女性會經歷生理痛，嚴重者甚至像是腹部被重物撞擊。根據全球調查，經痛盛行率保守估計約在 45% 至 90%，而經痛最常見的原因之一就是子宮內膜異位症。

黃泓淵說明，正常月經是因為子宮內膜的剝離，當發生子宮內膜異位症，內膜組織可能跑到其他地方，可能是經血逆流，多數發生在骨盆，少部分還有透過血液循環、淋巴系統到其他地方，例如到肺臟恐怕讓女性月經時就會咳血，跑到鼻腔就會流鼻血，甚至到輸尿管系統造成血尿。

高醫附醫婦產部主治醫師蔡英美指出，子宮內膜異位症主要症狀包括經痛劇烈、骨盆腔疼痛、經血量異常、不孕及腸胃不適，許多女性因未及早發現，而影響生育能力與日常生活。

蔡英美表示，子宮內膜異位症雖然無法完全根治，但透過正確的診斷與治療，如藥物控制、荷爾蒙療法或手術治療，可以有效控制病程、緩解疼痛並改善生活品質。她提醒女性，如果經痛嚴重到影響工作或需要長期服用止痛藥，應該積極就醫，避免延誤治療時機。