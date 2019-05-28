常磨牙「臉會變大」！3種牙齒「打架類型」物理治療師能救你

▲睡覺時有的人會不斷左右、旋轉磨牙。（圖／取自pixabay）

文／好痛痛、劉育銓物理治療師

磨牙的類型有哪些？我們可以把磨牙分成緊咬型、上下互打型、左右磨牙型，以及混合型（緊咬加左右或是上下加左右）。緊咬型和上下互打型容易有起床後牙齦不舒服、口腔肌肉痠痛等問題，你可能沒力吃早餐。沒力吃早餐就會沒力上班，沒力上班就會被上司罵，被上司罵就會心理壓力大，心理壓力大就會想出國玩….不對扯遠了。

牙齦不舒服和嘴巴酸痛只要是因為口腔肌肉張力過高，睡覺時嘴巴咬緊緊，所以早上起床的時候肌肉已經僵硬、疲憊到不行，讓你無力或無法做出下顎旋轉打開的動作。而且磨牙會造成咀嚼肌肥大，臉就變大了，換句話說你每天晚上口腔肌肉都在健身。

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而上下互打型的常見是因為睡覺時有用嘴巴呼吸的習慣，所以產生下顎的動作，一樣也容易嘴酸。

最驚悚有趣的事左右磨牙型，睡覺時不斷左右、旋轉磨牙，產生交響樂，或者說實驗性音樂。有些病人表示曾被自己的磨牙聲吵醒。這類病人也常見有咬合不正的問題，磨牙久了也會造成牙齒珐瑯質損傷、牙齒痛痛。

▲磨牙會造成咀嚼肌肥大。（圖／好痛痛提供）

所以物理治療師可以幹麻？你看這篇文章的時候是否不禁懷疑，物理治療師跟嘴巴、磨牙有什麼關係？不是應該要牙醫來寫嗎？是的，物理治療師中有一小撮人是顳顎關節專長的物理治療師，他們很為玩(ㄓˋ)弄(ㄌㄧㄠˊ)你的嘴巴。他們常和牙醫師、耳鼻喉科醫師、外科醫師、復健科醫師、語言治療師合作。

磨牙的物理治療可以用下列步驟說明：

1.保持直立站姿。

2.練習彈舌動作、在舌頭不碰觸上排牙齒條件下練習說 T-D-N-L-S-Z。

3.練習舌頭頂上顎的動作10次、用小湯匙練習喝水、學習正確的吞嚥。

4.橫隔膜呼吸練習。

5.學習放鬆、減少咖啡因攝取、改善呼吸習慣、有需要時用咬合板。

上述的方法是由物理治療師 Cynthia Peterson 所發展，搭配上一些徒手治療可以改善口腔、顏面肌肉與筋膜問題、呼吸問題等等。更重要的是治療後，病患要回到家自己按摩、放鬆、學習口腔肌肉的運用。

不磨牙、睡好覺，讚啦～

原文請見「磨牙牙，可能讓你臉變壯 」

合作撰寫：好痛痛 （粉絲頁連結）／劉育銓物理治療師（專欄連結）