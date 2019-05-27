肺功能差只能窩在家！研究：「肺阻塞患者」焦慮風險高2.5倍

▲研究顯示，肺阻塞患者焦慮風險比一般人高2.5倍。（圖／免費圖庫Pixabay）

記者趙于婷／台北報導

許小姐罹患肺纖維化12年，長期接受居家氧氣治療，因肺功能不足，需24小時和氧氣機形影不離，導致沒辦法出門，身體虛弱只能坐輪椅，心情不佳影響病情，一度住進加護病房長達4個月。專家指出，病友會擔心缺氧或治療器材攜帶不便，久待家中不敢外出，且根據研究顯示，肺阻塞患者的焦慮風險高常人2.5倍，且常與憂鬱並存。

台北醫學大學呼吸治療學系副教授何淑娟說明，肺功能不佳會影響呼吸系統的「通氣」或「氣體交換」的功能，造成動脈血氧濃度下降，患者會出現呼吸急促、困難、心率過快或過慢、臉色發白、發紺等低血氧的症狀，嚴重可能導致右心室肥厚，續發性紅血球增多症和肺動脈高壓，甚至導致死亡。

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以肺阻塞病人為例，隨著肺功能的退化，呼吸氣流會漸漸受阻，根據國外研究指出，居家氧氣治療不僅能改善組織缺氧現象，減輕心臟與肺臟的負荷，還能避免缺氧造成體內發炎與不必要之合併症，減少病患反覆進出醫院的頻率，每天使用15~19小時氧氣（包括睡眠時間）的長期氧氣治療也已被視為低氧血症肺阻塞患者標準照護。

▲台北醫學大學呼吸治療學系副教授何淑娟。（圖／公關提供，下同）

患有肺部疾病且肺功能不佳，如肺阻塞（COPD）、肺纖維化等，需要長期依賴氧氣機來維持生命。但何淑娟進一步指出，傳統居家氧氣治療用的氧氣鋼瓶或氧氣機攜帶不易，容易使病患宅在家裡，一整天坐著或躺在床上，導致身體越來越虛弱或失去動機從事任何活動而陷入惡性循環。

台北市呼吸治療師公會理事長楊玲玲提醒，現今除了有方便攜帶的氧氣濃縮機，進行居家氧氣治療之餘，平時也可進行呼吸保健操，可以做漸進式的吸吐呼吸訓練，如噘嘴呼吸或衛生紙呼吸訓練。

何淑娟也強調，呼吸的狀況與肺臟、心臟以及肌肉骨骼功能息息相關，因此也病友可以透過外出散步或是快走，進行輕鬆簡單的有氧運動達到適度的運動量，維持社交生活，也能減少焦慮或憂鬱現象。

▲台北市呼吸治療師公會理事長楊玲玲。