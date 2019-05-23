壓力肥難瘦！營養師曝「補充4營養」緩解...先胖肚子屁股的人注意



▲你是不是也有壓力胖的問題呢？（圖／翻攝自pixabay）

文／林圓真

就算努力控制飲食、努力運動，仍然達不到理想減肥效果。壓力太大也會讓你變胖？是真的！壓力是個無形的東西，每個人耐受程度也不同，簡單檢測就能知道是不是壓力肥，如果是的答案含有2個以上，表示身上的肥肉是因爲壓力肥。

壓力變大食慾也變大？

壓力大特別想吃飲料、炸雞、蛋糕？

變胖的部分從肚子與屁股開始？

壓力大容易憂鬱、焦慮與煩躁？

壓力變大，一個月可迅速變胖？

壓力越大，體脂率越高？

壓力解除，食慾一樣很好？

為什麼會有壓力會肥？

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1.自律神經系統失調

長期處於壓力生活下，會讓交感神經興奮，副交感神經受抑制。副交感神經受抑制會造成腸胃功能變，脂肪代謝變慢，脂肪囤積體內讓身材走樣。

2.壓力賀爾蒙增加

身體受到壓力刺激，會分泌腎上腺皮質醇（Cortisol，又稱可體松），此壓力荷爾蒙會刺激食慾，囤積脂肪大多在腹部與臀部。

3.刺激神經傳導物質

長期處於壓力生活下，會讓交感神經興奮，分泌神經胜肰Y（Neuropeptide Y：NPY），增加吃高油高糖食物的慾望，同時食慾增加，加速脂肪囤積。



▲想要對抗壓力肥，營養攝取不能少，平時要多吃富含鈣、鎂、維生素B群、維生素C的食物。（圖／林圓真營養師提供）

想要對抗壓力肥，營養攝取不能少，平時要多吃那些食物？

鈣：鈣質是維持新陳代謝、安定神經很重要的礦物質。富含鈣質食物：牛奶、小魚干、優酪乳、豆製產品、黑芝麻。

鎂：鎂也有安定神經效果，還有幫助肌肉放鬆。可多攝取含鎂食物，如堅果、菠菜和綠色蔬菜、黃豆、紫菜、全穀雜糧等。

維生素B群：可合成快樂賀爾蒙之稱的血清素，達到舒壓效果，最常見維生素B群存在於全穀雜糧食物，如糙米、五穀米、燕麥片中。

維生素C：可幫助製造抗壓荷爾蒙，富含維生素C食物：芭樂、奇異果、柳丁、火龍果等水果。

本文經授權轉自：白袍營養師 - 林圓真營養師