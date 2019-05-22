癢到脫皮又拉肚子！「異位性皮膚炎」專找4種體質...這些禁忌別做

▲天氣溫差大且潮濕，容易好發異位性皮膚炎。（圖／CFP）

文／郭大維中醫師

最近天氣溫差大且潮濕，門診中很多小朋友的異位性皮膚炎又發作起來，家長們看到孩子皮在癢，每天抓抓抓，心裡也難受。常常會有一些爸爸媽媽會問：「郭醫師，造成異位性皮膚炎的體質跟原因到底是什麼？」

異位性皮膚炎在中醫對應名字是「四彎風」，好發於我們四肢的轉彎處。以中醫的角度來看，造成異位性皮膚炎的主要原因和先天體質、飲食習慣 都有相當大的關係，中醫把病因分為「內因、外因、不內外因」三類，包含「飲食過度的寒濕」、「經常腹瀉」或是「天氣變化大」時所引起的皮膚癢。

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所以我們會把異位性皮膚炎分為以下四種常見的體質：

1.風熱型

2.濕熱型

3.腸胃積熱型

4.脾虛濕腎型

之前有一個大概五歲左右的小妹妹，剛進診間的時候，我就發現她手腳關節處都已經抓到紅腫破皮，她的體型也比同齡小朋友再小一號，身高和體重都在3%以下，由此可知她是屬於「脾虛」的體質，沒辦法吃得好。中醫對於治療癢疹，除了 針對表現來做治療 之外，也會從體質來做根本的調理 ，通常這樣的小朋友，只要讓她的排便正常，再配合中藥草本外用藥膏，果然在半年後，症狀有明顯的緩解。

▲補湯不適合過敏及滑腸者食用。（圖／記者李毓康攝）

不料又過了半年，妹妹又因皮膚炎發作而來找我，一問之下才發現她在發作的前一天，有喝阿嬤燉的愛心補湯，這個時候爸爸才想起來，以前妹妹在醫院做過敏檢測的時候，有發現她對「當歸」過敏，所以造成這次她的過敏症狀又發作起來。

在診間時，我都會提醒家有過敏體質小朋友的家長這幾件事情：

第一，飲食紀錄很重要，如此便可以更準確地抓到孩子對什麼過敏。



第二，小朋友如果有腹瀉，一定要把腹瀉問題治療好。



第三，補的東西不是不能喝，而是要看小朋友的體質適不適合喝，像前面提到的當歸，在中醫使用上也有提到滑腸者忌食忌用。

除了飲食控制很重要，平常也可多到戶外吹風活動、洗澡時的水溫盡量與自己的體溫相近，讓身體輕微的流汗，這些方法都有助於病情的控制！當然有任何問題請至診所尋求醫師的協助。

本文授權自扶原中醫診所《異位性皮膚炎》