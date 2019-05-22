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高血壓何時能停藥？怕傷身「擅停1~2天」反彈更致命

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▲藥,藥盒,藥丸。（圖／翻攝自pixabay）

▲高血藥藥物是否要吃一輩子，可以自行停藥嗎？（圖／翻攝自pixabay，以下同）

文／段方琪（Kiki）

高血壓是一值困擾著國人的病因，多人都不知道自己血壓很高，有時是突然間昏倒或是感到天旋地轉，去檢查時，才發現自己血壓很高。為何會有高血壓？遺傳占很大原因，也就是父母或是祖父母有高血壓，自己得高血壓機率就高，另外比較常見的是飲食，過油過鹹都有關，尤其大家最愛的鹹酥雞，吃多對身體負擔也很重。

來藥局領高血壓藥的人，很多人都會煩惱這樣的藥物是否要吃一輩子呢？我會這樣回答，「你會吃保健品養身，這血壓藥，就把它當作保護血管。」醫師會根據你的血壓來調控藥的劑量，如果沒按醫師處方服用，血壓控制不穩，只會讓醫師誤判，血壓藥就會越下越重，你越不吃，血管就會越來越差。

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▲▼ 高血壓,心臟病,血壓器,量血壓 。（圖／免費圖庫pixabay）

▲高血壓停藥後，誤以為血壓正常，經反彈後心跳加快而有致命危險 。

惡性循環下，身體反而會越來越差，建議一開始就遵照醫師處方，按時服用，直到血壓控制得當，就可以跟醫師討論慢慢減低劑量，所以嚴格說吃血壓藥，不是傷身，是保護身體。有人以為擅自停藥一兩天，血壓好像沒高起來，就決定不吃了，但其實停藥後幾天血壓正常，是因為藥物濃度還持續在身體，一但沒吃藥，仍會使血壓反彈到更高、心跳加快更危險，嚴重會危及性命。

此外，民眾服用高血壓藥時，也要注意跟其他食物的交互作用，最常見是葡萄柚汁，喝葡萄柚汁會讓某些藥物增加吸收到體內，讓這些藥物吸收過量，例如鈣離子阻斷劑(Fedodiline)、降血脂藥物(statin類)，記得如果有在服用這類藥物避免吃葡萄柚喔，柑橘類其實也有類似情況，只是沒有葡萄柚汁嚴重。

▲▼柳橙,檸檬,葡萄柚（圖／取自免費圖庫PIXABAY）

▲高血壓的藥會和葡萄柚等柑橘類水果產生交互作用 。

在服用高血壓藥時，記得隨時跟您的醫師聯繫，醫師會根據身體調整藥物，直到血壓穩定為止，不要隨便擅自停藥，才能確實保護自己的健康。

段方琪（Kiki）藥師，留學英國，曾任醫連鎖藥妝和醫院藥師、亦曾擔任製藥廠經理。

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