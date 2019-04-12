影／洗頭搓出「粉色泡泡」　他當抓太用力...就醫才知癌上身

▲洗頭搓出「粉色泡泡」，他當抓太用力...就醫才知癌上身。（圖／示意圖／pixabay）

記者嚴云岑／台北報導

你也曾在頭部摸到腫塊、硬塊嗎？一名50多歲的男性，經常在洗頭時發現泡泡變成粉紅色，擦頭髮時浴巾也都是血，但他以為自己抓太大力，並未放在心上，直到5年後因頭皮異常凸起就醫，才知上皮細胞癌已在頭上蟄伏多年，且癌細胞已往周邊皮膚擴散。

收治病例的書田診所整形美容科主任醫師劉國威表示，頭皮腫瘤在門診中並不少見，且98~99%都是良性，只有不到2%是惡性腫瘤，該名患者就是極少數特例之一，檢查發現腫瘤約5公分大小，所幸未發生轉移，僅需切除追蹤即可。

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劉國威表示，惡性腫瘤與良性最大的差別在於會潰爛、有分泌物或流血，卻不太會疼痛，該名男性也是因此失去警覺。根據臨床觀察，會出現在頭皮上的癌症，除了上皮細胞癌外，還有基礎繼胞癌。另外，癌細胞順著血管爬進頭皮皮膚，也會造成頭部腫瘤，男性都是由肺癌轉移、女性則為乳癌轉移。

▲劉國威醫師幫民眾檢查頭皮。（圖／記者嚴云岑攝）

劉國威提到，頭皮由於被頭髮包覆，出現腫塊時難以自行察覺，提醒民眾若摸到頭頂有異常凸起或硬塊，超過2週沒消失，甚至有變大、軟硬度改變、光滑表面出現分屁物，或者出現潰爛、滲血時，就要當心。此外，因為頭皮油脂分泌旺盛，平時也應該保持頭皮乾爽，洗頭時避免抓太用力，以免造成刺激。

目前針對頭皮腫瘤的治療，還是以手術為主，並進一步做病理切片鑑別腫瘤類別。劉國威建議，民眾若發現頭皮異常，還是要儘早就醫診斷，否則拖越久腫瘤面積過大，切除後還得用周邊皮瓣覆蓋傷口，不僅增加手術難度，也會影響美觀。