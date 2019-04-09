減肥嗑南瓜！專家曝「4大營養狂炸」還抗癌：OO含量瓜中之冠

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▲你喜歡吃南瓜嗎？高纖低卡適合減肥ing的人食用。（示意圖／翻攝自pixabay）

圖、文／健談



講到南瓜你會想到什麼？南瓜不僅可以惡作劇、做燈籠、杯子等，還可以變出多道營養滿分的美食佳餚呢！談到營養，你知道南瓜有哪些營養成分嗎？就讓Mary來跟大家分享吧！



▲南瓜營養價值超豐富，營養師一次告訴你。（圖／健談授權提供）



黃澄澄的南瓜含有豐富的營養成分，其中β-胡蘿蔔素含量更是瓜類之冠！不僅如此，南瓜還含有維生素A、B、C、E、類黃酮素、甘露醇、果膠、多種礦物質與稀有元素（如：鋅、硒、銅、鈷、鎳、鉻、菸鹼酸）等，南瓜富含纖維，且每100公克南瓜只有24大卡，是低卡高營養的健康食材。

此外，南瓜更被美國食品藥物管理局列為30種抗癌蔬果之一！

1. 南瓜所含的β-胡蘿蔔素、維生素C和E、類黃酮素等皆具抗氧化力，且可抑制癌細胞生長。

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2. β-胡蘿蔔素除可防癌之外，也是視網膜感光所需的營養素，因此能保護視力，並能增強黏膜及皮膚的健康與抵抗力。

3. 南瓜中所含的鈷是構成紅血球的重要成分之一，鋅則可維持紅血球的成熟，故民間因而有「南瓜補血」之說法。

選購南瓜時，以形狀整齊、瓜皮呈金黃而有油亮的斑紋、無蟲害為佳。南瓜表皮乾燥堅實，有瓜粉，能久放於陰涼處。食用前以清水沖洗即可烹煮，若連皮一起食用，則以菜瓜布刷洗即可。

參考資料：台灣癌症基金會 http://www.canceraway.org.tw/

本文經授權轉自：健談