蚊子咬一口「慘變壞死筋膜炎」！她腳爛成墨綠色恐截肢

▲年長者患有高血壓、慢性病，要注意皮膚破皮引起的疾病風險。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者謝承恩／綜合報導

台中一名77歲黃奶奶患有高血壓與糖尿病，日前因腳趾被蚊子叮咬，她不慎抓破紅腫處，演變成壞死性筋膜炎，另名85歲湯奶奶患有高血壓，因不慎抓傷皮膚，造成蜂窩性組織炎，由於難忍傷口腫痛不得不就醫，兩人經檢查後，都確診為下肢動脈阻塞所致，透過導管手術打通，傷口順利恢復，異口同聲說：感謝醫師保住我的腿！

黃奶奶家屬表示，奶奶患有慢性疾病，本身血管功能也不佳，日前右腳小趾被蚊子叮咬後，都會搔抓止癢，不料抓破傷口，結果傷口日益擴大，甚至出現溼性壞疽，直到腳指頭疼痛難耐，才決定赴醫檢查，沒想到已感染轉變為壞死筋膜炎，家屬都擔心有截肢風險，遲遲不敢讓奶奶知道病情嚴重。

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▲腳部被蚊子咬一口，卻把傷口越抓越嚴重。（圖／免費圖庫pxhere）

湯奶奶表示，自己因患有高血壓，曾經做過兩次心導管手術，因冬天腿部皮膚乾燥龜裂，沒想到造成細菌侵入，導致蜂窩性組織炎，起初不以為意，但因左腿紅腫熱痛嚴重、高燒不退，家人緊急將她送往急診，先使用抗生素治療，但治療效果有限，進一步檢查發現左側膝蓋以下血管阻塞，經打通下肢血管後，患者腿部感染症狀改善，才能順利行走。

亞洲大學附屬醫院整形外科主治醫師鄭旭棠指出，許多患有慢性疾病的長者，因血管功能不佳，當下肢出現傷口時，往往渾然不覺，致使傷口久不癒合，加上多數長者忍痛功力一流，直到出現患部腫痛等症狀時，才願意赴醫接受傷口清創，對於這類患者，術後若觀察到患部組織循環不佳時，都會轉介心臟科醫師評估檢查，並安排進一步治療，整個過程往往耗時費力，對患者和家屬都是一大考驗。

▲患者腳部出現溼性壞疽，導致壞死筋膜炎，嚴重恐要截肢。（圖／亞大醫院提供）

心臟檢查室主任張育晟則強調，上述兩位患者透過踝肱血壓指數（小腿相對於上臂的血壓比值），下肢動脈血管超音波檢查後，發現動脈嚴重阻塞，導致下肢循環不良，才會使得傷口難以癒合，經安排「周邊動脈血管成型術」，打通血管後，兩人總算不必再為血管阻塞所苦，恢復原有生活品質。

劉殷佐提醒，對於下肢嚴重缺血的患者，當出現下肢周邊動脈阻塞狀況時，勢必須透過血管繞道手術治療，所以建議患有慢性疾病的民眾，務必按時服藥、定期回診追蹤，若肢體出現傷口時千萬不可輕忽，一定要妥善照護，若等到傷口潰爛腫痛時，後續治療和照護恐更加困難。