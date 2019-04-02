痛炸！指甲剪壞兆害「甲溝炎」　一張圖秒懂「發炎部位」

▲沐足師會嵌進肉中的邊緣趾甲挖出來剪掉，反而惡性循環。（圖／示意圖／達志影像）

文／朱家宏

凍甲無論在醫界或一般認知，都只是一個小問題，正因為如此，它的醫療體系反而比較不完整，給了許多另類醫療見縫插針的機會，病患本身也很容易輕忽大意，或者抱著「反正給醫生看，也不過爾爾」的無所謂心理，四處亂投醫。

這其實是很糟榚的，因為若沒有正視凍甲並處理好，絕對會讓患者如芒刺在背，終生困擾。嵌甲又稱甲溝炎，俗稱凍甲，意指腳趾甲嵌進肉中，造成疼痛、感染化膿，足踝外科名醫朱家宏指出，患者通常有下列其中一項到多項的發病原因：

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◆ 因為工作關係，長時間必須穿著包覆過緊的鞋子。

◆ 不當的趾甲修剪。

◆ 先天性的甲面過寬。

◆ 捲甲：因拔除趾甲或過度修整。

◆ 因扁平足使大腳趾容易著地，以及產生壓力磨擦甲床邊緣引發。

▲正確剪趾甲，才能避免甲溝炎傷害。（圖／時報出版提供）

朱家宏醫師：正確剪趾甲，從此與「凍甲」絕緣

在凍甲還沒有很嚴重時，包括部份整形外科、美容科在內的許多人，可能都會建議患者去找美甲、沐足或上海澡堂師傅，把嵌進肉中的邊緣趾甲挖出來剪掉，然後把細縫中的污垢清除乾淨，馬上就舒服了。

但是這樣修剪後的趾甲，就變成尖尖的三角形，因為沒有了趾甲的覆蓋，邊緣的趾肉自然會往上翻，等新的趾甲往前生長的時候被趾肉擋住，反而會更容易造成嵌甲的問題，形成惡性循環，結果使患者一再花錢修剪趾甲，但問題始終無法根本解決。事實上，只要大家能養成良好的足部衛生習慣，就可以解決大半的問題，有兩大要點：

◆ 把趾甲邊緣清理乾淨。

◆ 剪趾甲切勿往內挖，要沿著趾甲前緣平平地剪，留下可以抵抗旁邊軟組織的趾甲。

本文摘自《自己的腳痛自己救》／朱家宏（台中行健骨科診所院長）／時報出版