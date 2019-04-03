日灌2千CC啤酒「溶解結石」醫嚇傻：沒效還更慘...6招救命

▲啤酒含有豐富普林，反而可能促進結石的產生。（圖／pixabay）

記者謝承恩／綜合報導

「醫師，喝啤酒不是會溶石頭嗎？我每天都喝2000cc的啤酒要來根除結石 ，把它當水喝了耶！可是怎麼都沒用？」中國醫藥大學新竹附設醫院泌尿科醫師李聖偉表示，喝啤酒不但不會根除結石，啤酒含有豐富普林，常喝啤酒會使尿酸增高，反而可能促進結石的產生。

李聖偉到新竹縣寶山鄉山湖社區主講「會痛的石頭：淺談泌尿道結石」，破除「喝啤酒會根除結石」的迷思。醫師指出，結石分成腎結石、 尿管結石、 膀胱結石、和尿結石。尤其，男性、少喝水、40歲到60歲、 肥胖者是結石高危險群。

請繼續往下閱讀...

李聖偉指出，如果有出現血尿、頻尿、 尿不出來、腰痛、發燒感染等症狀， 一定要儘速就醫，可透過X光、 靜脈尿路圖形攝影 、超音波 、電腦斷層來檢查。有時候腎結石沒有症狀，才是最恐怖的隱形殺手，痛起來要人命，建議定期作檢查，大概三個月到半年來門診追蹤最為恰當。

▲喝開水外，最好維持每天尿量2000㏄以上。（圖／翻攝自pixabay）

預防結石撇步

第1招：水是防治結石的萬靈丹。

每天攝取至少2000㏄水分，不論硬水或軟水，開水最好。充足的水可以稀釋尿液，把小結石沖出來；大量水分也是泌尿道痙攣的最好止痛鬆弛劑，隔一兩小時就喝杯水。

第2招：按時向廁所報到。

不憋尿，最好維持每天尿量2000㏄以上。

第3招：注意飲料。

少吃或避免一次吃太多草酸含量食物，比如濃茶、咖啡、可樂、啤酒等飲料。

第4招：少吃鹽、避免大魚大肉。

少吃鹽，可以增加鈣質重吸收；太多的動物性蛋白質會增加尿酸與鈣質排泄，降低尿液酸鹼值，增加結石危險。

第5招：運動預防結石

適當運動幫助泌尿道蠕動，減少尿液結晶沈澱，預防結石的形成，促進結石排泄。

第6招：按時返診追蹤

結石病人每3～6個月門診追蹤照X光片，早期發現結石早做適當處置。