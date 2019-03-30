談戀愛失去自我？學會「做好3件事」更愛自己...別再那麼傻



▲你也因被愛情磨到不認識自己，而感到困惑嗎？（示意圖／取自免費圖庫Unsplash）

文／無誠勿愛事務所



「我剛認識前男友時他很有自己的生活，我滿喜歡那樣的，但是到後來他常常想控制我的行動，讓我感到壓力。」

最近在看一本書「Loving Him Without Losing You（譯名：愛他也要愛自己），讓我驀然想起以前某位約會對象和我說的這段話，這後來深深刻在我的腦海裡，警惕自己，就算以後成功擁有了一段關係，後續經營也是另一項功課。

它從文化層面剖析女性是如何在社會化的過程中，被教育著要學著依順他人，犧牲奉獻自己，表面上貌似是人類偉大的情操，實際上卻隱隱扼殺了她們在兩性關係經營的能力。但其實不只女性，許多男性在追求異性的過程中也有類似的情況發生。

大家是否都有同樣的經驗，面對心儀的他/她，我們會做出平時不可能有的舉動，例如，每天想見到對方、時不時關心訊息是否有回、心想著另一半目前在幹嘛等等。有幸進入交往浪漫期，這樣的狀況更為頻繁，但是熱戀期一過，一切卻變了樣？

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開始意識到彼此的差異，對交往互動的認知起了嫌隙，對彼此價值觀的鴻溝無能為力，但我們卻心盲，用「自認為為對方好」的方式和他/她互動，殊不知這樣反而把彼此越推越遠，最後連自己原本的樣子都模糊不清，難以想像在面對關係時「自己」也會有消失的時候。

每晚和女友的通話時間，我便會和她分享我在書中所看到的知識並逐步應用在我們兩人的相處上，我相信穩健的關係需要兩人共同負起責任，彼此交融卻也保有自我的本質，但是如何在相處過程中不迷失自己，過往的經驗和書中的案例給了我幾項啟發。



▲勇敢的表露自我，除了有助於雙方調整相處模式外，也兼具了篩選的意義。（示意圖／CFP）

1.誠實表露自我

我們在交往前，總會呈現自己最好的那一面給對方，但相處的日子久了，也會開始暴露出另一半沒看過的本我，可能是生活態度、價值觀、日常習慣或是內在聲音等等，突然發現「為什麼你和我一開始想像中的不一樣？」，於是雙方的矛盾浮現，多數人剛開始會為了完善這段關係而隱忍不說，但這樣正好適得其反，任憑矛盾流動的結果就是彼此誤會加劇，我們會很直覺的用自己的認知衡量他人的行為，但是這樣便無法更深入地探索身旁這位伴侶的想法。

「讓對方了解自己的想法，並非破壞關係，而是拉近彼此距離的關鍵。」

對許多人而言，要做到這件事有難度，不過任憑矛盾衝擊其實才是扼殺關係的原因，我們都有責任對每段關係負責，將自己的想法分享出來讓伴侶了解，一方面可以幫助自己面對懸宕的內在聲音，另一方面也是讓另一半知道妳有需求是需要被滿足的，讓彼此對於矛盾能夠釐清，學習改善互動模式，找出交往的節奏。

「如果將私密的想法說出來，反而造成對方不滿呢？」，或許有人會有這個疑問。

誠實表露自我除了有助於雙方調整相處模式外，也兼具了篩選的意義，關係中的付出必須要對等，若相處上的矛盾無法兩人共同解決，那麼你必須讓自己也讓對方有權選擇結束一段不適合的戀情，磨合是兩人相處的必經過程，讓彼此理解不適合的點才是真正對這段關係有了結論。

2.保有自己的生活

剛進入一段戀愛關係後，我們會時不時的想要見到對方，但時間一長這便會造成彼此相處的導火線，我們都需要自己的空間，戀愛的感覺即便美好，但距離太近卻也無法產生美，適時地抽離有助於彼此放鬆，更重要的是不要放棄進入關係前的社交圈。

思考一下本文的第一句話，你的伴侶之所以會選擇牽著你的手，是因為你擁有自己的生活、自己的朋友、自己的活動，她愛上的是「原本的你」，而非目前對她「死纏爛打的你」，不只男性，很多女性在進入關係後也同樣會有類似的情況出現。

身為一個伴侶，我們該做的是維持好自己原本的樣貌，並且邀請對方也能夠一同參與彼此的生活圈，讓對方也能夠發現另一面的自己。



▲在愛情裡兩人平等，不必為了討好對方而改變自己。（示意圖／Pixabay）

3.不要刻意討好對方，而改變自己

愛情使人盲目，社會教育我們對人要有禮貌，凡事不如意需要隱忍，但在關係中這樣的做法卻可能戕害彼此的情感，我們時常會為了成全一段美好的邂逅而放掉原有自己原本堅持的部分。

舉例來說，女友希望每晚都能夠通上電話，正巧你時常需要晚上加班，但為了不讓女友生氣，你在加班之餘還刻意抽空陪她說話，導致加班後你還無法好好休息，逐漸地精神的折磨開始傷害彼此，你變得易怒不耐煩，女友覺得你變了，變得很不貼心，埋下往後分手的導火線。

我們的好必須有底線，主動協調相處方式是伴侶應該盡到的責任，主動表達自己希望的模式才有可能讓對方意識到你的需求，並進一步做出調整。

本文作者：無誠勿愛事務所，我們的願景是讓人們相信「真誠」，在感情裡是行得通、有力量的。因為我們深知：「真誠不能幫你把妹、馭男，卻是通往另一顆真心最近的路」。我們不是愛情的專家，卻是實實在在走過幾段感情彎路的人。透過分享這些彎路上發生過的故事、情感、價值觀！我們能夠讓你在感情裡，找到自己心之所盼的愛。



本文經授權轉自：無誠勿愛事務所