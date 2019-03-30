因太外向被打槍！男網友曝「4種內心話」...沒女人味不敢說



▲你也曾因為「太外向」而被打槍的經驗嗎？（示意圖／記者李佳蓉攝）

文／AWE情感工作室亞瑟

當我們感情不太順遂時，多少都會去思考一下原因，而當女生們照照鏡子，發現自己長得也不醜的時候，有些人就會開始去問身邊異性朋友的意見，看看問題到底出在哪。

但相信我，通常異性不會直接的跟你說實話，大部分都是包裝過的，以下我將解開異性友人的意見背後的真實語意。

1.「你太外向了，男生會怕。」

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如果你長得不錯，這可能表示男生覺得你異性朋友太多、太愛玩，自己可能無法駕馭這樣的女生，所以選擇放棄；如果你長得普通，則有可能是你的言論或行為舉止太強勢或主觀，讓男生不知道如何跟你相處，甚至會覺得跟你相處有點疲勞、有壓力。

2.「你太外向了，男生通常還是喜歡安靜氣質點的。」

這點通常表示你沒有女人味。如果你長得漂亮或身材好，男生還是會將你當成異性，但不見得會覺得適合當女朋友，因為不符合男性對「女朋友」的投射；如果你長得普通，就很有可能落入男生根本沒把你當成異性的窘境。男性在決定對方是不是異性的時候，跟自己會不會對對方有性幻想有一定的關係（當然不是每個都有性幻想，但如果絕對不可能對你有性幻想，或是不小心對你有性幻想之後他們會有罪惡感的話，表示他們沒把你當成異性），所以即便你留長髮、化妝，只要你的言行舉止讓人覺得粗魯、沒氣質、兇暴、急躁，就很難跟「女人」做連結，自然也就不會被認為是一個「對象」。



▲個性活潑錯了嗎？很多追求者可能因為「感覺妳很多人追」而自動放棄。（示意圖／翻攝PAKUTASO）

3.「你太活潑外向了，感覺很多人追。」

這點有可能是你朋友心裡曾經出現過的OS，他或許曾經有覺得你不錯過，但後來因為某些原因放棄了。當你喜歡的對象屬於比較草食系，或經驗較少、內向、害羞的類型時，這點就有可能成為致命傷，尤其當你沒有對對方特別釋出綠燈的情況下，他們很有可能擅自認定自己沒機會，於是什麼也不行動，或選擇只維持良好的朋友關係。如果別人對你的評價裡，曾經出現過不止一次「感覺很多人追」，就不要再懷疑自己感情不順是否是因為爸媽把你生太醜，你的外表絕對是有過一個基本門檻的，剩下的原因通常不是出在外型，而是心態。

4.「你太吵／三八了。」

這句話沒有任何隱藏的意思，就如同字面上所顯示的那樣，但你可以直接把它理解為第二個句型的直接版本，也就是在講你沒有女人味。

上述幾個句型，是外向的女生容易遇上的句型，其實只要你能夠有「女人味」，不管你內向外向都無所謂，根本不用硬是去修正自己的性格，只要多補足其它缺乏的女人味、技巧、心態就好。內外向這件事就像哈味一樣，有些人喜歡有些人不喜歡，不管你是怎麼樣個性的人，都會有你的市場，但前提是你必須先被人家當成一個對象。

「那如果有不正但很內向的女生，男生會跟她說因為你太內向嗎？」我問。

D：「根本不會跟她講話。」

我：「⋯⋯」

看來外向某方面來講還是挺不錯的。

本文經授權轉自：AWE情感工作室

本文作者：亞瑟，擁有10年憂鬱症的過去經歷，所以比一般人更加的擁有更能理解人的困難的同理心。經常跑輔導室的被治療的經驗，對於家庭治療、溝通治療、敘事治療、實務治療有三折肱而成良醫的過人概念。人生起起伏伏中，精通了腹黑學、權謀、讀人術，對於人的情緒異常地敏感，希望能夠以這些異於常人的經驗，以幫助更多人。