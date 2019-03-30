ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP

健康雲

專欄 ET健康雲粉絲團
> >

因太外向被打槍！男網友曝「4種內心話」...沒女人味不敢說

AWE情感工作室 AWE情感工作室

AWE情感工作室，兩個創辦人都相信，這世界上有真..

點評:小編也曾被說「太外向」然後感情沒下文...
ETtoday健康雲

花痴,三八。（圖／記者李佳蓉攝）
▲你也曾因為「太外向」而被打槍的經驗嗎？（示意圖／記者李佳蓉攝）

文／AWE情感工作室亞瑟

當我們感情不太順遂時，多少都會去思考一下原因，而當女生們照照鏡子，發現自己長得也不醜的時候，有些人就會開始去問身邊異性朋友的意見，看看問題到底出在哪。

但相信我，通常異性不會直接的跟你說實話，大部分都是包裝過的，以下我將解開異性友人的意見背後的真實語意。

1.「你太外向了，男生會怕。」

請繼續往下閱讀...

如果你長得不錯，這可能表示男生覺得你異性朋友太多、太愛玩，自己可能無法駕馭這樣的女生，所以選擇放棄；如果你長得普通，則有可能是你的言論或行為舉止太強勢或主觀，讓男生不知道如何跟你相處，甚至會覺得跟你相處有點疲勞、有壓力。

2.「你太外向了，男生通常還是喜歡安靜氣質點的。」

這點通常表示你沒有女人味。如果你長得漂亮或身材好，男生還是會將你當成異性，但不見得會覺得適合當女朋友，因為不符合男性對「女朋友」的投射；如果你長得普通，就很有可能落入男生根本沒把你當成異性的窘境。男性在決定對方是不是異性的時候，跟自己會不會對對方有性幻想有一定的關係（當然不是每個都有性幻想，但如果絕對不可能對你有性幻想，或是不小心對你有性幻想之後他們會有罪惡感的話，表示他們沒把你當成異性），所以即便你留長髮、化妝，只要你的言行舉止讓人覺得粗魯、沒氣質、兇暴、急躁，就很難跟「女人」做連結，自然也就不會被認為是一個「對象」。

▲▼滑手機,追劇。（圖／翻攝PAKUTASO）
▲個性活潑錯了嗎？很多追求者可能因為「感覺妳很多人追」而自動放棄。（示意圖／翻攝PAKUTASO）

3.「你太活潑外向了，感覺很多人追。」

這點有可能是你朋友心裡曾經出現過的OS，他或許曾經有覺得你不錯過，但後來因為某些原因放棄了。當你喜歡的對象屬於比較草食系，或經驗較少、內向、害羞的類型時，這點就有可能成為致命傷，尤其當你沒有對對方特別釋出綠燈的情況下，他們很有可能擅自認定自己沒機會，於是什麼也不行動，或選擇只維持良好的朋友關係。如果別人對你的評價裡，曾經出現過不止一次「感覺很多人追」，就不要再懷疑自己感情不順是否是因為爸媽把你生太醜，你的外表絕對是有過一個基本門檻的，剩下的原因通常不是出在外型，而是心態。

4.「你太吵／三八了。」

這句話沒有任何隱藏的意思，就如同字面上所顯示的那樣，但你可以直接把它理解為第二個句型的直接版本，也就是在講你沒有女人味。

上述幾個句型，是外向的女生容易遇上的句型，其實只要你能夠有「女人味」，不管你內向外向都無所謂，根本不用硬是去修正自己的性格，只要多補足其它缺乏的女人味、技巧、心態就好。內外向這件事就像哈味一樣，有些人喜歡有些人不喜歡，不管你是怎麼樣個性的人，都會有你的市場，但前提是你必須先被人家當成一個對象。

「那如果有不正但很內向的女生，男生會跟她說因為你太內向嗎？」我問。

D：「根本不會跟她講話。」

我：「⋯⋯」

看來外向某方面來講還是挺不錯的。

本文經授權轉自：AWE情感工作室

本文作者：亞瑟，擁有10年憂鬱症的過去經歷，所以比一般人更加的擁有更能理解人的困難的同理心。經常跑輔導室的被治療的經驗，對於家庭治療、溝通治療、敘事治療、實務治療有三折肱而成良醫的過人概念。人生起起伏伏中，精通了腹黑學、權謀、讀人術，對於人的情緒異常地敏感，希望能夠以這些異於常人的經驗，以幫助更多人。

關鍵字： 兩性 愛情健康 外向 AWE情感工作室 亞瑟 打槍 拒絕
點這裡，留個言吧! facebook weibo
  按讚顧健康，快來加入ETtoday健康雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

因太外向被打槍！男網友曝「4種內心話」...沒女人味不敢說

分手直接搞失蹤！「6星座」最愛神隱...對你沒感覺了

男性也難逃骨質疏鬆！早檢測、存骨本　骨鬆專家分享保骨秘訣

談戀愛失去自我？學會「做好3件事」更愛自己...別再那麼傻

30歲就高血壓！他換多種藥難控制　切掉「腎上腺瘤」竟好了

國泰女員工打過疫苗也中招！港機場「再失守」麻疹增至33宗

22家壽險申訴率南山拿最低　三商美邦、國泰緊跟在後

經血爆量or太少？醫獨授「衛生棉檢測」：一週超過O片小心貧血

閃電系女娃坐救護車！　接生消防員：才看見頭就出來

「大痣不愚」醫師教您自我檢查　辨別「好痣壞痣」防皮膚癌

讀者迴響

回到最上面