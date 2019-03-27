領先全球！三總開發「燒燙傷輸液平台」　逼真訓練嚇壞護理師

▲三總領先全球開發「輸液平台」，逼真訓練嚇壞護理師。（圖／記者嚴云岑攝）

記者嚴云岑／台北報導

燒燙傷病人皮膚水份被蒸乾，該如何補水，成了重要關鍵。若水份補充過多，可能會造成皮膚水泡、肺水腫與臉部腫大；補充太少則會有低血壓與腎衰竭危機，三軍總醫院參考國外指引，106年起加入血流動力監測，領先全球開發「燒燙傷中心輸液平台」，只要輸入3項資訊，系統就會幫忙計算給水量，不僅降低人為疏失，相焦痂切開頻率也相對減少。

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三軍總醫院護理長張雪吟表示，重度燒燙傷最初24至48小時期間，由於心機抑制及毛細血管通構性增加，使得液體大量滲出，尤其在燒傷發生後9小時最為嚴重，若水給得太多或太少，都會對病患造成傷害。

張雪吟曾遇過一名病患，因為水給得太多，臉部腫成原本的1/3大，家屬到醫院探視還差點「認錯人」，所幸後來緊急調整輸液量，腫脹皮膚才慢慢恢復正常。張雪吟更提到，如果水給得過多，還會讓燒傷深度變深，有時還需進行焦痂切開術，讓病人苦不堪言。

▲在系統開發前，每小時輸液只能靠護理人員動手算。（圖／記者嚴云岑攝）

三軍總醫院在104年八仙爆時收治65名傷患，傷燙面積平均43.4%，但礙於燒燙傷中心只有6張病床，迫使許多未經過訓練的護理人員需直接上陣照顧傷患，造成不小的壓力。雖然成功創下零死亡率紀錄，卻成了事後開發「燒燙傷中心輸液平台」的動力。該系統已於106年上線，至今有12名傷患受惠。

副護理長呂蕙如表示，「燒燙傷中心輸液平台」結合了燒燙傷液體復甦流程系統與血液動力監測，患者燒燙傷面積超過20%以上就適用，只要輸入體重、身高與燒傷時間等3項資訊，系統就會自動計算出每小時需給多少水，也能依病人狀況及時調整輸液量。

為了讓每位護理人員都具備燒燙傷處理能力，三軍總醫院106年起，每年舉辦2次「臨床燒燙傷處理與輸液治療能力」教學，請來特效化妝師在護理師，費時1個多小時，在模特兒身上畫出被煙燻過、大面積深度燒傷等傷口。呂蕙如說，每次來參與的同仁，都直呼「效果太逼真」，還有人誤以為他們真的找病人來示範。