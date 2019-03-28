設計師膠帶撐眼皮「貼到破皮」　眼瞼痙攣讓人走路常撞牆

▲黃姓設計師在治療前眼皮垂垂，只能靠貼膠帶撐起來。（圖／高醫附醫提供）

記者嚴云岑／綜合報導

年過65的黃姓服務設計師對時尚十分敏銳，但隨著年紀漸長，眼皮卻越來越重，經常睜不開眼睛，常被老闆誤會開會打瞌睡、服裝設計「走鐘」，從事服裝設計40多年的她，只能靠著膠帶撐開眼皮，還一度貼到破皮，所幸數月接受眼瞼痙攣治療手術，終於找回明亮雙眼，搭高鐵常被拒絕使用敬老票，只能隨身攜帶診斷書驗明證身。

收治患者的高醫整外科教授賴春生表示，眼瞼痙攣是指眼部肌肉不自主的收縮痙攣，無法任意張開眼睛，又分為單純原位性眼瞼痙攣、合併半側顏面痙攣、合併顏面及頸部痙攣等3種情況。單純原位性眼瞼痙攣每10萬人約有5人罹患此病，每年每10萬人又新增1.2個病例，發病年齡多在60歲以上，女性是男性的1.8倍。

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眼瞼痙攣第一線治療是施打肉毒桿菌素，讓眼輪匝肌及皺眉肌暫時麻痺，而不會引起痙攣，但有15%的病患對此治療無效或作用短暫，導致無法自主張開眼睛，造成所謂的「功能性眼盲」，行動須靠他人扶持。在台灣約4成眼瞼痙攣病患曾因此發生車禍，撞門、撞牆更是屢見不鮮。

▲黃姓設計師與黃女士經過肌肉原位切開術治療，走路終於不再撞牆。（圖／高醫附醫提供）

針對肉毒桿菌治療無效的患者，傳統做法是把負責閉眼的眼輪匝肌及皺眉肌全切除，術後仍需定期注射肉毒桿菌素，預防再度發生。然而眼皮很薄，把緊貼眼皮的肌肉切除後，易造成眼皮凹陷、皺褶、腫脹、疤痕攣甚至眼瞼外翻等後遺症，病人往往難以接受。

為改善這個缺陷，賴春生於6年前研發新的「肌肉原位切開術」，其特色像切豆腐般，把肌肉切成5×5毫米的顆粒狀，彼此分開放置但仍附著於眼皮，顆粒之間沒有任何肌肉纖維連結，讓眼皮保有比較完整的皮下組織，若合併眼瞼下垂也可一併矯正。

高醫在2013年至2018年間，共治療了41位對肉毒桿菌治療無效的眼瞼痙攣病患，另有一名75歲的黃女士，因眼瞼痙攣，眼睛瞇得像一條縫，走路不時撞牆，曾做過眼部手術及施打肉毒桿菌素，乃未見改善，1年多前接受手術治療後，終能輕鬆睜開雙眼，生活從黑暗變成彩色，重拾社交生活的信心。