堅持自然產？醫曝8危急狀況「一定要剖腹」　瘦媽生巨嬰要挨刀

點評: 還是要評估一下母體跟胎兒的狀況啊！



▲很多孕媽選擇自然產，但逼不得的8種情況下，醫師建議剖腹產。（圖／達志／示意圖）

圖、文／健談

自然產是迎接新生兒最自然的方式，然而，除了自願性剖腹產之外，哪些情況下建議應選擇剖腹產呢？王立文婦產科診所施俊宇醫師表示，若懷孕末期發現有胎位不正、胎盤問題、胎兒窘迫等問題者，都建議選擇剖腹產以免在生產時發生危險；此外，若患有愛滋病、生殖器官感染，或曾動過子宮手術者也建議諮詢醫師評估剖腹產，以確保生產時母嬰的安全。



▲為了確保母嬰安全，這8種情況醫師建議剖腹生產。（圖／健談授權提供）

自然產是迎接新生兒最自然的方法，然而，當母體或胎兒健康狀況有異時，選擇以剖腹產則較能確保母嬰的安全。除了自願性剖腹產之外，孕期哪些情況會建議評估剖腹生產呢？

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1. 胎兒窘迫：亦即胎心音減速，代表胎兒在母體中的健康狀況不良，如子癲前症、妊娠高血壓、臍帶脫垂等狀況都容易導致胎兒窘迫的問題。

2. 胎盤問題：如胎盤剝離、前置胎盤、植入性胎盤等。

3. 胎位不正：如胎兒橫位、臀位等狀況。

4. 胎兒過大：若胎兒體重逾4000克，且母親體型較為瘦小時，可向醫師諮詢是否須改採剖腹產，以免生產困難。

5. 曾接受子宮手術：如曾動過子宮肌瘤手術，或是前一胎為剖腹產者，都可能在自然產時發生子宮破裂的風險，因此改採剖腹產可能是較為安全的方法，亦可依照個人狀況請醫師評估可行的生產方式。

6. 愛滋或生殖器感染：若為愛滋病患者，或生殖器感染菜花、皰疹等病毒時，若採自然產恐使胎兒經由產道而受到病毒感染，建議改採剖腹產為佳。

7. 骨盆畸形：如小兒麻痺者，或是曾因事故撞擊骨盆者，若骨盆有變形、畸形等狀況時，亦不適合自然生產。

8. 產程遲滯：若在自然產過程中出現產程遲滯的狀況時，醫師也會評估改採剖腹產的必要性。

生產相關問題，建議諮詢「婦產科」

諮詢專家：王立文婦產科診所施俊宇醫師

本文經授權轉自：健談