「對的事情必須堅持！」捲入理科太太醫材風波　蘇怡寧臉書940字回應

▲理科太太影片涉及醫療器材廣告。（圖／翻攝理科太太影片）

生活中心／綜合報導

知名網紅理科太太在臉書影片中介紹慧智基因產品「子宮頸疫苗自我篩檢套組」，疑似觸犯《藥事法》。對此，慧智基因董事長、婦產科名醫蘇怡寧今（15日）天發文，以940字回應，HPV自我採檢就是國際的趨勢與潮流，「我堅信，我們是在正確的道路上面，對的事情必須被堅持下去。」

理科太太日前推出「現在只要1分鐘-在家做完子宮頸癌篩檢」影片中，一開始先介紹了子宮頸癌，之後拿出慧智基因的產品，並拿著說明書解釋該產品使用方式，也提到經過諮詢、填資料等步驟，就可以拿到子宮頸癌自採組，在家中自己做子宮頸抹片檢查，採檢後送回公司之後，就會有檢驗報告，影片一出就吸引不少網友觀看。

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不過，理科太太此舉疑似涉及醫療器材廣告，台北市衛生局並未查到該產品有提出廣告申請。在衛生局要求下，影片14日已經下架。衛生局14日下午約談理科太太經紀公司和慧智基因，但雙方都請假，慧智基因請假原因是業務負責人在國外，理科太太一方則表示希望等律師一同到場。

▲衛生局要求理科太太經紀公司或她本人到局裡說明，但她請假。（圖／記者呂佳賢攝）

而蘇怡寧今天稍早在臉書指出，昨天從早上6點多到晚上10點，他一直在開刀與門診，中間完全沒有喘息的空間，直到現在才有力氣發文。他也透露，不斷接到許多記者詢問理科太太事件的電話，但他真的不清楚，「細節我真的不了解，因為中間的事務不是我負責的。」

蘇怡寧說，完全同意大家可以有不同的解讀與觀點，但對於科學，這才是他最在乎的，「傳統的抹片一定要做，你做了嗎？如果不方便出門，HPV自我採檢也是另外一個好辦法。」「其實不只是我們，全世界包括我們的國健署也都知道光只有抹片這是不足的，不然國健署怎麼會在很久之前推出這個計劃呢？」

蘇怡寧強調，自我採檢的方式是國健署率先推出的，對的事情民間當然要跟著支持響應，跟著政府腳步做事應該被鼓勵才是。他表示，HPV自我採檢就是國際的趨勢與潮流，時代在變觀念要有，這點不是任何人隨口胡說八道可以改變的，「我堅信，我們是在正確的道路上面，路上總有荊棘，但無須懼怕，對的事情必須被堅持下去。」

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