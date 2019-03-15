身上狂長痣＝皮膚癌？醫授「出現5變化」判斷癌化沒　快自測

點評: 身邊有朋友也緊張兮兮的！



▲身上狂冒出黑痣，讓你擔心是皮膚癌找上門嗎？（示意圖／記者李佳蓉攝）

圖、文／健談

隨著年歲漸長，皮膚上開始冒出大大小小的痣，這樣是正常的嗎？身上的痣越來越多，是不是代表皮膚癌變的前兆呢？萬芳醫院放射腫瘤科主任吳思遠醫師/台大醫學博士/台北醫學大學醫學系專任助理教授表示，其實皮膚上痣的多寡與皮膚癌並無直接相關，但若皮膚上的痣在短期變大、變凸、潰瘍、顏色變色濃淡不一、邊緣不規則鋸齒狀時，有較大的可能為皮膚癌，建議及早就診檢查方能安心。



▲醫師解釋，痣的狀態若有5種變化就要小心。（圖／健談授權提供）

皮膚上的痣似乎會隨著年齡增加，痣越多是否代表皮膚出現癌變的機會也越大呢？吳思遠醫師表示，其實痣的數量與皮膚癌是沒有相關的，一般的黑痣只是黑色素細胞的良性增生，並不會對健康造成影響。

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然而，若是皮膚上的黑痣出現異常變化時就該多加留意，例如黑痣在短時間半年內明顯變大、突起，或是痣的顏色變色深淺不一、邊緣成不規則狀鋸齒狀時，就有可能是病變的徵兆，提醒民眾若發現身上的痣有異常的變化時，最好還是及早就診檢查為佳。

吳思遠醫師提醒，皮膚癌最主要的元兇是紫外線與年紀皮膚老化，因此，想要預防皮膚癌變問題，最重要是做好防曬、並減少經常在大太陽下長時間曝曬，以免皮膚細胞產生異常病變而導致癌化。

皮膚癌相關問題，建議諮詢「皮膚科、放射腫瘤科」

諮詢專家：萬芳醫院放射腫瘤科主任暨台北醫學大學醫學系專任助理教授吳思遠醫師

本文經授權轉自：健談