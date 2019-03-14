▲狂咳一年...少年「自發性氣胸」痛開刀，竟跟太瘦有關！（圖／示意圖，非文中當事人／記者嚴云岑攝）

記者嚴云岑／台北報導

17歲少年阿勇身材高瘦，咳嗽1年多未癒，1個月因嚴重胸痛到急診就醫，理學檢查發現左側呼吸音減弱，呼吸略微淺快，電腦斷層顯示左上肺尖有明顯的囊泡，確診為左側自發性氣胸，所幸經胸腔鏡手術後，3天後就可出院。

收治患者的中國附醫兒童外科曾采藝醫師表示，氣胸指的是氣體進入壁層與臟層肋膜中間的「肋膜腔」所致，主要分為自發性與非自發性，後者多為外傷造成。

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自發性氣胸又可分為原發性或繼發性，青少年的氣胸一般以原發性為主，好發年齡在16至24歲之間，男性發生率為十萬分之4，略高於女性十萬分之1.1，以體型高瘦者居多，約九成患者會有明顯胸痛胸悶，約一半患者會覺得呼吸喘，少數合併有咳嗽的症狀。繼發性氣胸則多為肺癌、結核病等引起。

▲中國附醫兒童外科曾采藝醫師。（圖／中國附醫提供）

曾采藝表示，目前已知吸菸、吸食大麻或古柯鹼、從事飛行或潛水等活動，與氣胸發生有相關性。氣胸若合併心跳上升、血氧下降，甚至患者陷入昏迷，可能是大量氣體進入肋膜腔導致張力性氣胸，嚴重可致死亡。

「若懷疑自己有氣胸，應盡快就醫。」曾采藝提醒，診斷氣胸可透過聽診、胸部X光與電腦斷層等方式，觀察呼吸音是否變小、肺尖到肺葉最高點的距離是否大於3公分與肺部是否形成囊泡。

目前氣胸治療可分保守及手術兩類，手術治療的時機為復發性或雙側氣胸患者，偏遠地區就醫不便者、氣胸治療後持續漏氣者，潛水員或機師、空服員等，若診斷出氣胸，也會盡量安排手術治療。年紀越小的患者，手術後復發率會略大於成人，這點需於術前與手術醫師就患者情形做進一步討論與了解。