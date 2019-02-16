把70%心思放在「比你喜歡他多」的人　有年紀後慎選好友4建議

▲兒童示意圖。（圖／取自免費圖庫Pexels）



作者／心靈輔導老師王漪

人，從很小的時候，關於交友的傾向就會漸漸顯露，有的小孩很「自來熟」，容易跟人打交道，看似朋友很多；有的孩子則是比較「慢熱」，需要較長的時間才能信賴別人。

「慢熱」的孩子們，經常還伴隨著另一個現象，就是「把所有的雞蛋放在一個籃子裡」，跟某個人成為朋友之後，很專一，佔有慾很強，如果他認準的那個朋友對其他人好一點，可能這個「專一」的孩子已經感到天崩地裂了。這些現象在幼稚園時代已經展現，而且，如果在青春期時沒有特殊改變，這些交友模式多半會持續到成年以後。

人們青春期，在日常生活的「朋友圈」裡，會逐漸產生一個重要的區分，就是「普通朋友」和「戀人關係」。過去我們說「男女關係」幾乎就等於戀人了，但而今，許多關係被重新定義，「戀人」也就不等同「男女關係」了。這是個很夯的話題，但不是我今天要談的。

有時，我們會看到某些公眾人物被媒體說成有緋聞，而他們通常的說詞是：「我們只是好朋友…...」公眾人物或許有他們自己的理由，但，我個人認為把「朋友或是戀人」的關係刻意搞得很曖昧，在人際關係中是個危險陷阱，因為曖昧的內涵可以無限擴張，往「失德」的方向發展。

很實際地講：「不是戀人的異性好朋友，偶爾在特殊情境下發生性關係，ok嗎？」，「號稱彼此是好朋友的人，即使沒有肉體關係，但以精神外遇的型態，介入別人的婚姻，成為心靈上的第三者，這樣ok嗎？」情感的順遂或挫敗，幾乎全面性的影響一個人的生活。

▲朋友示意圖。（圖／免費圖庫Pixbay）



離開學校之後，交朋友這件事，因為事業或職場的關係，注入了另一種成份，就是「建立人脈」。彼此是否喜歡對方，已經不再是唯一考量，新加入的考量是：「這個人對我的工作發展，是不是一個資源？有沒有可能成為我的絆腳石？他是個值得投資時間和情感來交往的對象嗎？是維持點頭之交？或是成為互相幫助的好友，或是當做災星，迅速遠離？」

這些想法看來很現實，但是，如果一個已經進入職場的人卻從未想過這些事，完全憑喜好來與人相處，那他可能是從中學以後，就不再成長，不再面對現實的人，看似單純卻並不誠懇。

當前面所說的都過去之後，人來到老年，「老」是一個逐漸失去很多東西的過程。

失去原來的健康，例如：視力，聽力，體力，賺錢的機會…...隨著歲月帶來的「親人、友人的凋零」，我們真正「擁有」的，越來越少；在「交朋友」這件事上，不得不學得更實際，做更精準的選擇。

▲銀髮族示意圖。（圖／pixabay）



以下我想提到的幾點，是根據自己從50歲到60多歲體驗出來的心得。我從優先順序的先後來列出幾點。

一、把大約70％的心思體力，放在那些「喜歡你比你喜歡他多」的人身上

他們對你無慾無求，但他們喜歡親近你，陪伴你，幫你做些舉手之勞的小事。遇到這樣的人，好好的珍惜他們。他們能在老年時帶給你平靜的陪伴，平等的互動。

至於那 30％留給誰呢？留給你欣賞，欽佩，雖然他們未必會是直接陪伴照顧你的人，但他們的才華或是豐富的生命經驗可以擴充我們的眼界，加深我們生命的幅度，避免我們成為目光如豆、思想狹隘或言語乏味的老人。

二、如果你的某個朋友是一桶苦水，請節制跟他們互動的時間

有些人天性悲觀、愛抱怨、習慣以扮演「受害人」來博取大家對他們的注意，口中永遠都是病痛、從電視看來的天災人禍，數十年如一日。他們口中很難吐露出任何積極正向的東西，對這樣的人，我們可以適度而有節制地當他們的「垃圾餿水桶」。

但要讓自己和對方都清楚知道界線在哪裡，因為當我們自己也老了，我們也在逐漸失去中。我們也需要別人幫我們紓解鬱悶和失落的感覺；沒有太多餘力，去做個無止境聆聽負面訊息的人。

若彼此沒有節制或忘了界線，極有可能被別人負面的情緒拖下水，那麼不但無法幫助我們所愛的人，反而成了愛你的人肩上的負擔。

▲銀髮族示意圖。（圖／取自免費圖庫pakutaso）



三、遠親不如近鄰

平日我們盡量獨立生活，但是真正有需要的時候，我們需要的是能立刻採取行動的人，例如；載我們去醫院急診，或是當我們行動不便時，能協助我們去購物的人。

年輕的時候，遇到甜言蜜語的人，可能會讓我們覺得飄飄然，覺得自己好特殊。到了老年時，能幫我提兩個小玉西瓜的人，反而真正覺得溫暖。無論那幫你提西瓜的是你的親友，或是店裡送貨小弟，對他們好一點準沒錯。

四、注意在財務上對你有奢望的人

在高齡社會裡，人活得太長久，而退休金，年金就都是那麼一點點；除非你原本就家財萬貫，其他一般人都得省著用。如果有人言談之中覬覦你那微薄的存款，即便你確定他們是熟人、好人，也要讓雙方清楚自己在財務上的原則。

因為，放出錢給比你更窮困的人，那算是慈善事業，很少能完全收回來的，如果我們必須去催討，友誼大概也就快結束了。

※本文經授權轉自：愛長照【把70%的心思放在「比較喜歡你」的人身上，年過五十，一定要慎選好友】