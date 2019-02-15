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16歲還沒月經...「處女膜閉鎖」作祟！醫曝「大量積血」的危害

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▲▼少女,女學生,女大生,女高中生,女國中生。（圖／取自pakutaso）

▲少女示意圖。（圖／取自免費圖庫pakutaso）


文／婦產科醫師Dr. Chou 仇思源的醫療服務站

#青春少女為何遲遲等不到好朋友來報到？

不是好朋友不上門，而是門被關起來了。有次門診來位16 歲小女生，她說從小到大沒來過月經，常常有腹痛現象，但觀察她們已經出現第二性徵，如胸部已經發育、有陰毛、腋毛，唯獨月經還沒來，經過外陰部檢查會發現陰道口有一個鼓鼓的、藍色半透明球狀膜。

進一步超音波檢查會發現子宮、陰道裡有大量的積血。這是處女膜閉鎖，這個問題處理起來很簡單，只要拿刀在處女膜上輕輕劃一刀，經血就會「噴」出來，而有許多「少年仔」醫生不知此「噴泉」的厲害，常常在劃刀的那一剎那，書生瞬間成關公、白袍變成紅嫁衣的窘樣！

大量積血也可能會造成其他問題：

由於子宮內有大量積血和陰道積血，月經可能會逆行到輸卵管，少數女性會因此變成腹腔內子宮內膜異位症和骨盆腔粘連的問題。另外，大部分處女膜閉鎖的問題僅限於陰道或處女膜的異常，她的內分泌（激素）功能是正常的，除非婦女還合併有其他染色體上的問題。

一般來說，處女膜閉鎖是女性生殖道阻塞異常最常見的問題，處女膜閉鎖症的原因，可能和母親懷孕前三個月接觸化學藥物、抗生素、有機溶劑等物品，導致胎兒發展異常所導致的。這個問題在兒童時期不容易被發現，有時候處女膜閉鎖和陰唇粘連、陰道粘連很難區分，所以須找到有經驗的婦產科醫師做詳細評估，才能對症下藥。如果經婦產科醫師檢查後確為處女膜閉鎖可藉外科手術予以切開處理。

內容採自【婦產科醫師寫給女人一生的健康書】仇思源醫師著

※本文經「婦產科醫師Dr. Chou 仇思源的醫療服務站」同意轉載（原文如下）

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關鍵字： 女性 生理期 月經 仇思源 處女膜閉鎖
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