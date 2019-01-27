叫醫師登門道歉！一歲童流感快篩...恐龍媽：你害他做惡夢

▲感冒示意圖。（圖／視覺中國）

生活中心／綜合報導

快篩是醫師檢驗病人是否患流感的方式，但有一名媽媽質疑醫師在快篩前沒跟一歲的孩子解釋清楚，害孩子嚇到做惡夢，她要求醫生登門道歉，否則要向衛生局投訴。醫師覺得無奈，認為明明事前已經跟監護人也就是媽媽解釋過，「孩子才一歲，我向他解釋快篩的步驟？」

小兒科醫師陳木榮經常在臉書粉絲團「柚子醫師的育兒診療室」分享兒科知識及看診故事，他26日PO文指出，當天有一個媽媽在大哭的孩子面前向他抗議，「流感快篩就是快速抓住孩子快速做完，你為什麼要跟我的孩子解釋那麼多？你嚇到他了！」陳木榮醫師嘆氣解釋，一年多前的流感季節，他因為沒有向一個一歲多的孩子好好解釋，媽媽很生氣，要求他登門向孩子好好道歉。

根據陳木榮醫師分享的私信對話，一年多前的這個案例，媽媽認為醫師沒有向孩子好好解釋做快篩的步驟，嚇到了孩子，「這幾天他睡覺都會做惡夢，你親自過來向孩子道個歉，要不然我會向衛生局投訴。」陳木榮醫師當時回覆，「你是孩子的監護人，要做快篩之前我向你解釋過，你也同意不是嗎？」「你的孩子才一歲，你希讓我向他解釋快篩的步驟？我幫忙確定孩子是流感，治療康復之後，你要我向你孩子道歉？」

對此，有網友表示，「我發現最該看醫生的不只是小孩，而是媽媽呀…」「現在的大人到底怎麼了？」「這該不會是小孩跌倒要打地板給小孩看地板壞壞的那種…」也有網友說，「看到一歲…我笑超大聲XDDDDDDDDD」「一歲，解釋了他能理解？就不會哭了嗎？」

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