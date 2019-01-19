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12名台大醫罹肺癌...6年後都活得好好的　他用3張圖發現這件事

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▲▼王明鉅，現任台大醫學院麻醉科教授。處理過數百件醫療糾紛。曾任台大醫院副院長及台大醫院竹東分院院長。著有翻轉醫療一書。希望翻轉思維，善用自動化、資通訊科技及人工智慧來因應台灣未來20年高齡少子危機。。（圖／翻攝自王明鉅臉書）

▲王明鉅曾出任台大竹東分院院長。（圖／翻攝自王明鉅臉書）

生活中心／綜合報導

台大醫院2013年曾經為全院300名主管及醫師進行心肺檢查，意外發現有12人罹患早期肺癌，震驚當時台灣社會。推動肺癌篩檢的台大前副院長王明鉅17日在臉書表示，這些罹癌同仁經過治療，至今依然健康有活力。他觀察圖表也發現，肺癌早期診斷人數與比例都開始增加，死亡率可能因為早期發現與治療而開始下降。

王明鉅17日在臉書表示，有一位很尊敬的長輩告訴他，他推動的肺癌篩檢工作真的救了很多人，「我在台大醫院竹東分院，所創建的台大東健康中心，所推動的低劑量電腦斷層與萬人肺癌篩檢，開始獲得了成果。」王明鉅在2015年7月從竹東分院卸任後，他到處演講，從2014年籌備東健康中心一直到2017年這之間，他在超過300場演講中不斷宣導早期肺癌篩檢的重要，也不斷地為地處偏遠的台大東健康中心與他所推動的萬人肺癌篩檢作宣傳。

王明鉅說，「肺癌是死亡率最高，同時由於往往沒有症狀，當病人被發現罹患肺癌的時候，在過去的報告與經驗中，常常七、八成的病人，都已經是末期。正因如此，肺癌常常被認為是最可怕的癌症之一。」

肺癌,肺。（圖／達志／示意圖）

▲肺癌示意圖。（圖／達志影像）

王明鉅進一步指出，他推動萬人肺癌篩檢的起心動念，正是在2013年上半年，台大為全院300位45歲以上的主管及醫師進行了低劑量電腦斷層的心肺檢查，意外發現有12人罹患早期肺癌，「這個比例是非常可怕的4%，也遠超過台灣肺癌發生率約萬分之四的100倍。這些同仁他們很幸運地都接受了手術。六年過去了，至少我所知道的幾位同事，他們都依然健康有活力。」

王明鉅表示，由於長輩的一番話，他整理了由國健署所發佈的2010年到2016年癌症發生率報告，得到了3張圖表。他說，2010、2011、2012這3年的早期肺癌（原位癌）人數一直很低，2013年開始肺癌在早期就被診斷出來的人數與比例都開始增加，2014再增加了一些，2015年與2016年的早期肺癌被診斷出來的人數與比例，開始大幅上昇。

「2015年我在竹東分院的台大東健康中心推動萬人肺癌篩檢之後，我相信引起了許多民眾的關注。也讓更多醫院開始投入與進行低劑量電腦斷層肺癌篩險的工作。」他說，相信在未來2年中，所將公佈的2017年與2018年的早期肺癌診斷人數與比例將會更多，「同時肺癌所造成的死亡人數與死亡率，將有可能因為有更多的肺癌是被早期發現與早期治療，而開始下降。事實上2016年的肺癌死亡率也已經比2015年的降低了一點點。」

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