網瘋傳「柑橘泡藥」影片...可以放半年不壞？專家揭背後真相！

▲近期網路上流傳市售柑橘大多用農藥及防腐劑浸泡，專家揭影片真相拉！（圖／食力提供）

文／編輯部

近期網路上流傳「市售柑橘大多用農藥及防腐劑浸泡，半年不壞，影響健康」之相關訊息及影片，輔以「市售柑橘類水果大多用農藥洗過！以及防腐劑浸泡過可以半年不壞掉，吃了健康不好、洗腎的人會有這麼多就是這樣來的、大家要小心了」等文字使消費者人心惶惶。到底影片的真相是什麼呢？

為了避免柑橘在儲藏運送過程腐壞 依法可使用藥劑

從網路傳播的影片中，可以看到柑橘農民將採收後之柑橘浸泡於乳白色之液體中數秒，便瀝乾上車。這樣的畫面讓消費者疑惑，「到底那個乳白色的液體是什麼？」

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雖然單純透過此影片畫面，並無法確認影片中的液體實際成分。但從影片的浸泡動作，可以推知是柑橘採收之後，為了預防腐壞而做的防腐措施。不過不用太擔心，其實，柑橘類水果因為容易受到碰撞而腐壞，主管機關本來就規定，在柑橘採收後，為了避免在儲存運送過程中腐壞，可以使用預防貯藏性病害之農藥來進行保護措施，避免造成果實腐爛。

而根據行政院農業委員會藥物毒物試驗所（簡稱藥毒所）的「植物保護資訊系統」資料指出，可使用於這類用途的農藥主要是「克熱淨」及「腐絕」二種農藥。其中，「腐絕」使用方法便是採用「浸泡法」，將40%腐絕可溼性粉劑藥液稀釋500倍（藥液內加0.5%明礬，以增加藥效）配製成藥液，於包裝前，將果實浸漬於配置好的藥液中3分鐘，做預防性處理。

而「腐絕」除了可預防柑橘類的貯藏性腐敗外，在香蕉、蘆葦、山藥、洋菇等作物上也會做使用，但針對不同的作物物種、疾病狀況，其使用方式及劑量也會有所不同，農民必須依照政府規定使用。

使用預防性農藥是正常手段 但農民仍需依規定使用

中國生產力中心外聘顧問、農業經濟專家黃文弘也表示，雖然柑橘類水果只要果實外表無傷口，且貯存之環境沒有青黴菌等病原存在時，本身的保存期限是可長達3至4星期沒錯，但果實栽種及採收過程中，仍可能因為不同原因而使外表出現傷口，果實蒂頭、褶皺處也可能夾藏病原菌，這些不可控的因素，都可能會讓果實在貯運過程中腐敗。因此，農民使用藥劑其實屬於預防性手段，但仍呼籲應依規範使用合法藥劑。

針對不同作物病害 應正確依據類別和用量規定來使用

然而，在網路流傳的另一段畫面類似的浸泡影片中，農民在容器中陸續加入兩種藥劑，其中一種從畫面上得以辨識的藥劑便是「免賴得」可濕性粉劑。

Line瘋傳關於柑橘泡防腐劑藥水的照片，圖中的「免賴得」的確是柑橘合法用藥，但適用在防治柑橘瘡痂病及黑星病，且必須以「噴灑」方式用藥、不能用「浸泡」方式。(圖片來源：ＭyGoPen)

「免賴得」是使用於柑橘的藥劑之一，但用法應是以噴灑方式進行，並且該藥劑係核准於防治柑橘瘡痂病及黑星病上，而非預防柑橘類儲藏性病害用。行政院農委會動植物防疫檢疫局（簡稱防檢局）也表示，將「免賴得」以浸泡方式使用，除了不合法外，農友如使用劑量及方法不慎，亦會對使用農藥者造成慢性毒害，及易導致作物發生藥害情形。

吃多要洗腎？ 沒那麼嚴重！

而關於網友害怕「吃多洗腎」的說法，其實不用過度擔心，所有合法的農藥在上市前都須經過相關的科學評估，並根據藥物的半衰期特性而訂出農藥的使用時機、濃度，因此農民在用藥時務必需要遵守用藥規定使用，而在安全採收期後之農藥殘留量已經是在安全值中，消費者食用是不會有安全疑慮的，更遑論洗腎！

建議食用柑橘前用清水適度清洗表面

雖然，目前根據上面兩則網路影片畫面，並無法判斷影片實際發生與拍攝時間，但從行政院農業委員會農糧署於2018年抽驗柑橘553件的結果顯示 (不含柚子、金桔、檸檬、葡萄柚及柳橙等)，合格率達97.1%，顯示國產柑橘農藥殘留風險低。但另建議，消費者食用前可用清水適度清洗，除可清除表面不潔處外，亦可降低藥劑殘留的疑慮。

你應該要知道的食事

網路流傳「市售柑橘大多用農藥及防腐劑浸泡，半年不壞，影響健康」之相關訊息及影片，專家解釋，柑橘類水果可使用合法藥劑，避免在儲藏及運送過程腐敗，農民只要依規定用藥，民眾不用過度擔心。