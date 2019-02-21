生酮名醫謝旺穎「肝膿瘍」4天病逝！　他揭另類療法可怕下場

文／科學的養生保健林慶順教授

讀者馬先生在2019-2-14用臉書傳來當天一位醫師的死訊。從這位醫師的學經歷來看，他應當只有四十多歲。如此年輕，再加上他「不尋常」的醫療行為，導致他的死訊被大量轉傳。

這位醫師在他的網站這樣自我介紹：

我是一個內兒科醫師。兒科訓練結束，在診所接觸到跟醫院完全不一樣的病人群，有趣～近年，又接觸了很多不一樣的養身概念...哈哈～這引起了我這水瓶外星人的興趣啦@@我決定用我自己來做實驗＾＾

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他也這樣介紹他的診所：

106年7月，我們成功轉型為整合醫療診所，不開西藥。謝wy醫師以『細胞分子矯正醫學』為基礎，搭配生酮飲食指導，以及大劑量維他命點滴注射，成功逆轉你以為只能吃藥控制的慢性病、過敏、自體免疫疾病，甚至是癌症。

他也推薦了七本書：《生酮抗病醫囑書》、《膽固醇其實跟你想的不一樣》、《小麥完全真相》、《斷糖飲食》、《第一次生酮就上手》、《生酮抗癌》、《肥胖大解密》。

他留下的最後一篇文章是在2019-2-2發表，前兩句是：

在臨床上，許多人跟我現在的狀況一樣，有大量的毒素在身體中，不斷的反覆刺激身體，造成發炎！「咖啡灌腸」，是一個不太費時，不太花錢，可以在家裡簡單執行的排毒方法，雖然簡單實惠，卻甚是有效！

這篇文章還提供了Q&A來「破解」他自認為的「咖啡灌腸」迷思，也提供了「咖啡灌腸」的圖片。最後，它還提供了這兩句：

P.S.我在咖啡液中，加了一小撮鹽巴，補充電解質。平日也不忘補充礦物質。

P.S.灌腸後，也別忘記補充益生菌。

從上面這些資料可以看出，這位醫師不但自己力行「生酮」，也跟病患進行「生酮」醫療。

▲生酮名醫謝旺穎45歲早逝，上萬病患震驚！（圖／「謝旺穎醫師的食療實驗室」臉書，下同）

有關「生酮」，我已經發表了9篇文章，一再警告它的危險（例如最新發表的逆轉糖尿病，生酮）。可嘆的是，我還是看到很多人在臉書上感謝這位醫師對「生酮」的「貢獻」。

至於「咖啡灌腸」，我有發表過兩篇文章（例如葛森療癌法），說明它是「葛森療法」的核心，而「葛森療法」在美國和許多醫療先進國家是非法的。我也有說，有人因為接受此一療法而過世。

值得注意的是，「葛森」飲食是全素的（因為肉是毒素之源），而「生酮」飲食則幾乎是全肉的（因為蔬果穀類是毒素【醣】之源）。所以，本質上這兩個門派是互不相容的。但是，既然都是旁門左道，也就沒有所謂的對錯了。

不管如何，這位醫師確定是死於「肝膿瘍」，也就是說，他的肝臟受到細菌感染而長膿。值得注意的是，肝臟本身是有很好的免疫系統及防禦機制，所以即使偶然被病菌入侵，它也可以立刻將病菌完全清除。而縱然是在無法完全清除的情況下，它也還是可以接受抗生素的治療而得到痊癒。那，為什麼這位正值壯年的醫師會感染此病，更因此而死？

▲謝旺穎積極推動生酮，沒想到竟因「肝膿瘍」4天病倒！

由於醫學文獻裡是有灌腸導致「肝膿瘍」的報導，所以，我們可以合理的懷疑是「咖啡灌腸」導致這位醫師的「肝膿瘍」。而由於他篤信飲食療法，我們也可以合理的猜測是「排斥正統西醫」的心態導致他的死亡。

他的夫人有在臉書發表一封公開信。在結尾處她似乎語重心長地說了一句「也感謝一路虎視眈眈等著看笑話的你」。

但願，她能理解，我這篇文章絕無意要看誰的笑話。我唯一的目的就是要喚醒沉迷於「生酮」，「葛森」等另類療法的人。

尤其是，看到這類所謂的養生書籍充斥台灣各大書局，這類所謂的養生團體充斥台灣各大社交平台，這類所謂的養生專家充斥台灣各大媒體，我是以無比沉重的心情來寫這篇文章。

很感謝醫師夫人的勇氣，在公開信的結尾給了這樣的提醒：

在這裏，提醒你，

營養素及飲食方式能讓你身體平衡，

能支持你更好的對抗疾病，

但千萬別忽略了即時適當的治療。

本文由科學的養生保健林慶順教授【一位生酮醫師之死】授權提供