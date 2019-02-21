生酮飲食不是人人可吃「曾爆酮酸中毒」　出現這些症狀快停止！

▲生酮名醫謝旺穎病逝，讓不少病患相當震驚。（圖／「謝旺穎醫師的食療實驗室」臉書，下同）

記者趙于婷／台北報導

「生酮名醫」謝旺穎因肝膿瘍，短短4天就病逝，讓不少人再度關注起據說可以養生、瘦身的生酮飲食。但營養師指出，生酮飲食並不是適合每個人，且該飲食法會有維生素等營養攝取不足的問題，國外甚至還有人發生過「酮酸中毒」，若過程中出現「頭暈、想吐、嗜睡」等現象，一定要立即停止並就醫。

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根據國健署保健闢謠專區指出，生酮飲食是極端的「低碳水化合物、高脂肪」飲食型態，近年受到減重族群的喜愛，其飲食中碳水化合物少於10%，而「脂肪比例可能高達70%」，而一般「均衡飲食」的建議有碳水化合物、蛋白質及脂肪攝取比例約為50%-60%：10-20%：20%-30%，有很大的差異。

好食課營養師林世航說明，生酮飲食可分成「飢餓型生酮」和「營養型生酮」，前者透過攝取極低熱量，強迫代謝脂肪產生酮體，後者並不強調大幅降低熱量，而是透過極低碳水化合物的飲食方式，提高脂肪攝取，也能強迫脂肪代謝產生酮體，因此稱做生酮飲食。

▲謝旺穎醫師長期推行生酮飲食，但日前因肝膿瘍不幸病逝。

雖然不少人推崇生酮飲食法，但仍有部分研究不認同。國健署指出，生酮飲食限制蔬菜、水果類及全穀雜糧類的攝取，使得微量營養素可能不足，且更研究指出，生酮飲食具有一定的健康風險。

林世航也說明，生酮飲食的幾近斷絕可消化性碳水化合物，限制許多食物攝取，如米飯麵食（含澱粉）、水果（含果糖、蔗糖）、牛奶（含乳糖）等，這樣的飲食方式可能造成微量營養素的不足，過去更曾有人發生酮酸中毒的案例。他提醒，想執行生酮飲食，一定要徹底了解風險，並經過專業醫師嚴格評估並持續監控健康狀況。