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天天敷小心臉爛！醫授「敷面膜必知3事」...超過O分鐘會過敏

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點評:小編以為敷越久越吸收ㄟ...
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敷面膜。（圖／淨妍醫美提供）
▲你多久敷一次面膜，每次都敷多久呢？（示意圖／淨妍醫美提供）

圖、文／健談

許多人喜歡敷面膜來保養、改善膚質，但面膜該怎麼挑、怎麼敷才對？敷錯又會如何？聖仁皮膚科鄭嘉琪醫師表示，適當使用面膜可以幫助補充皮膚所需的營養成分，但若敷太多、敷太久都可能加重皮膚負擔，甚至可能使臉部皮膚出現紅腫癢等過敏症狀，得不償失喔！

天天敷臉爛！醫授「敷面膜3大原則」。（圖／健談授權提供）
▲敷面膜必知3件事，小心做錯結果比沒敷更慘。（圖／健談授權提供）

不少人喜歡使用面膜來保養皮膚、穩定膚況，但敷面膜時該注意哪些重點呢？鄭嘉琪醫師表示，建議可以掌握以下幾個原則：

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1. 面膜服貼度高，皮膚較易吸收面膜上的營養成分。

2. 敷面膜的時間約15至20即可，敷太久恐刺激皮膚出現過敏反應。

3. 面膜不需天天敷，約2至3天敷1次即可，以避免成分過於營養而加重皮膚負擔。

若敷面膜時皮膚感到刺激、搔癢時，可能是皮膚對於某些成分過敏，應立即停止使用，以免加重不適症狀。但鄭嘉琪醫師也提醒，敷面膜造成的皮膚過敏也可能是延遲性的接觸性過敏，常見第一次敷面膜時沒事，但第二次、第三次敷面膜時就會出現過敏反應，因此，第一次敷面膜沒事並不代表不會對此面膜過敏喔！

此外，鄭嘉琪醫師補充，敷面膜是藉由皮膚溫度增加、毛孔擴張來吸收精華液成份，保養效果通常僅達到表皮層，而無法達到深層修護的效果；此外，面膜也只是皮膚保養的方法之一，仍應搭配日常基礎保養才更能穩定皮膚狀況。

皮膚保養相關問題，建議諮詢「皮膚科、醫學美容」

諮詢專家：聖仁皮膚科鄭嘉琪醫師
本文經授權轉自：健談

關鍵字： 健康百科 面膜 皮膚 肌膚健康 健談 鄭嘉琪
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