愛吃肉胖大腿！「肥胖部位圖」驚人曝光　營養師：少吃2樣瘦全身



▲日本推特曾瘋傳一張圖「吃什麼身體就胖哪裡」。（示意圖／記者周姈姈攝）

記者李佳蓉／採訪報導



過年大魚大肉胖炸！年後想要瘦回凹凸有致的身材，是許多愛美女網友天天追求的事情，然而「肥胖體質」總是讓你無功而反？小心可能和吃的東西有關。日本推特曾流傳一張《肥胖部位圖》指出吃了哪些食物就會胖哪個部位，揪出你變胖主因。記者實際採訪營養師趙函穎，她獨家分析原因，並且傳授怎麼吃能健康瘦，讓你一甩小胖妹封號。

該張《肥胖部位圖》取自「 わかった！こうして食べれば太らない（中文譯：了解了！原來這樣吃就不會胖）」一書，針對女生最煩惱的身體部位詳述說明，快看你都吃了哪些食物讓身體變胖。



▲《肥胖部位圖》看出常攝取哪些食物，身體的哪個部位就跟著變胖。（圖／翻攝自みんなのくちこみ.net）

導致上、下半身肥胖的食物

頸部和胸部：熱牛奶、起司、紅肉和魚類

肩膀：油炸肉類、紅酒

手臂：肥肉、奶油、冰淇淋

腋下：沙拉醬、橄欖油

後背：天婦羅

後背胸下：薯條、洋芋片等馬鈴薯製品

肚子：米飯、麵包、餅乾、豆類和南瓜

小腹：麵類、甜點、糖果、水果乾、地瓜

腰間肉：奶油燉菜、豆漿

臀部：甜甜圈、炒青菜

臀部下側肉：肉類、碳酸飲料、優格、冰淇淋

大腿：蛋糕、甜麵包、壽喜燒、滷肉

膝蓋：巧克力、餅乾、啤酒

小腿：肉類、調味料、鹽分

腳踝：雪糕

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該張肥胖分布圖真的可信？晨光健康營養專科院長趙函穎接受《ETtoday健康雲》採訪時指出，關於局部肥胖的議題，她認為7～8成與基因有關，「比如說家人都容易胖肚子，或是家族本身容易胖臉，皆與基因有關」。但若在2、30歲後因工作、飲食、生活開始變胖，那麼從飲食調整與控制就能幫助甩肉！

「少吃肥油，可瘦上半身；少吃澱粉和多動，下半身肥胖可解」趙函穎說，圖片裡提到吃起司、牛奶容易胖上半身，由於牛奶可能含有大量乳脂肪蛋白質，可能會造成手臂、胸部比較肥厚。而在減肥門診的經驗，也有許多愛吃澱粉類食物如米飯麵包者，排便不順又久坐，即容易養成胖屁股、胖大腿，「肚子你只要排便不太順暢，就容易有小腹的問題，其他像是少吃蔬菜，或討厭吃蔬果的人，都有可能這樣」。

趙函穎解釋，飲食狀態仍與瘦身有關，臨床一名25歲女生，每天傍晚才吃第一餐－珍奶＋雞排，一餐1400大卡吃下肚，一年胖了5～6公斤。「這狀態不是算熱量就能解決，因為她飲食到底有沒有均衡？」珍奶只有糖毫無其他營養價值，若是改吃同樣熱量的便當，有菜有肉還富有膳食纖維能幫助排便，營養均衡才能幫助你正常燃燒脂肪，「不像珍奶800大卡全在身體裡堆積」，因此她也建議減肥不要算熱量，必須以個人化均衡飲食做起。



▲晚餐選擇小火鍋，攝取大量蔬菜，將加工火鍋料換成菜盤，營養大加分。（示意圖／記者黃克翔攝）

趙函穎也傳授健康又營養的一天飲食菜單：早餐可喝豆漿＋茶葉蛋再搭配豆漿，勝過吃早餐店鐵板麵，膳食纖維幫助排便還能消小腹；午餐則可挑選3個菜的自助餐，肉類以水煮肉或滷雞腿、蒸魚等維持菜與肉的比例2：1。盡量避開精緻澱粉，改地瓜、南瓜等能穩定血糖之澱粉類，若到了下午想喝飲料，則建議自製水果水，加入柑橘、檸檬或是戳洞葡萄，浸泡15～30分鐘常溫水，就能讓甜食控的女生們享受美味又不怕胖的下午茶時光。

至於晚餐，趙函穎則推薦個人最愛的小火鍋，由於火鍋蔬菜含量高，可幫助攝取到女性一天必備「7拳蔬菜」（男生9拳蔬菜），建議可挑選蛤蜊、魚片或雞腿肉，將加工火鍋料換成蔬菜，也可再點菇類或大黃瓜，以不喝湯、不吃澱粉主食和甜點為基礎。



▲自製水果水取代含糖飲料，讓你享受美食的同時還能養出易瘦體質。（圖／取自趙函穎營養師IG）

趙函穎提到，減重方式因人而異，若本身有便秘問題，一定會因便便堆積而胖小腹，此時建議以大量膳食纖維搭配水、好的油脂，攝取擁有Omega-3好油脂的魚類，避免精緻澱粉即能讓便便順暢；若你愛吃甜食，也不需要完全不吃，因減重須循序漸進，別讓自己餓肚子，避免惡性反撲；再來是極度愛吃肉的人，則提醒在大量吃肉時，也要加倍攝取蔬菜，「用多餘的菜代謝肉類的油脂」。另外，愛吃澱粉者，也可找替代品，像是「花椰菜飯」，口感與飯相似，但熱量極低、很有飽足感，能一次滿足你的口腹之慾。

諮詢專家：趙函穎營養師，現任晨光健康營養專科諮詢中心院長。專長為女性營養專科、減肥瘦身專科、孕期營養、兒童成長、癌症調理、個人專屬身心平衡營養菜單設計。趙函穎營養師部落格、IG