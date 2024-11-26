台中引進「全新視優SiLK極飛秒近視雷射」！專利雙凸透鏡讓手術更安全、視力恢復更快更清晰

▲擁有近30年執行近視雷射手術經驗的「台中世紀眼科」院長林浤裕，近期引進最新「視優SiLK極飛秒近視雷射手術」，力求為患者帶來更安全、修復期更短的雷射治療體驗。（圖／記者周宸亘攝，下同）

記者萬玟伶／綜合報導

隨著科技快速進步，近視雷射手術已成為了現代人追求「一勞永逸」的視力矯正首選。然而，對於手術方法的選擇、安全性、恢復時間、潛在後遺症以及是否能提供穩定清晰的視力，許多患者依然心存疑慮。在中台灣已創立近30年的「台中世紀眼科」，早於民國88年即開始執行近視雷射手術，而林浤裕院長就是台灣執行近視雷射的先驅醫師。林浤裕憑藉著近30年豐富經驗與精湛技術，能根據不同患者的需求與眼部狀況，為他們量身打造最適合的治療方案。近期，診所更引進了最新採用專利雙凸透鏡技術的「視優SiLK極飛秒近視雷射手術（以下簡稱為視優SiLK）」，確保每位患者走出診所時，都能以更短的恢復期、更穩定清晰的視力，輕鬆迎接全新視界與生活！

全新視優SiLK採「專利雙凸透鏡設計」

確保絲滑的傷口更快癒合，迎接沒有後遺症的清晰視力！

林浤裕表示，近視雷射手術主流傳統的手術方式為PRK和LASIK，這兩種手術方式主要是以雷射的「氣化」技術來矯正視力，由於會造成的傷口較大，需要有較長且仔細照顧的恢復期。但隨著工作型態改變，現代人不只追求看得清楚，更希望能盡快返回工作崗位與網路社群。林浤裕了解患者新型態職場與生活的需求，在審慎評估後毅然引入最新的「視優SiLK」。「我認為新的視優SiLK極飛秒雷射新方法可以為患者的視覺品質與穩定度都能再提升一個層次！有鑒於台中世紀眼科擁有專精雷射手術近30年的經驗，特地來找我們治療的患者也非常多，能夠引進SiLK新技術服務患者，是我最開心的事。」

▲「視優SiLK極飛秒近視雷射手術」採用專利雙凸透鏡設計，並且以超精密脈衝式雷射、減少50%的超低能量脈衝進行手術。（圖／台中世紀眼科診所提供）

「近視雷射手術和一般有急迫性需求的手術不一樣，近視的人在還沒有了解及做近視雷射手術前，可以選擇戴眼鏡、隱形眼鏡，我們認為近視雷射手術最重要的是安全性、接下來才是穩定的效果以及減少後遺症。」之所以選擇「視優SiLK」，林浤裕解釋，這項技術和傳統手術最不一樣的地方在於，它採用了專利的雙凸透鏡設計，能讓雷射光束更精準地作用在角膜上，並且以超精密脈衝式雷射、減少50%的超低能量脈衝進行手術，過程中比傳統方式更安全、更能維持角膜弧度，「就像手術的名字SiLK一樣，此技術能讓傷口更絲滑平整、有助於快速癒合，並減少角膜皺褶的發生。」

▲院長林浤裕相當看重近視雷射手術的安全性，但穩定的清晰視力以及降低後遺症的風險也不容妥協。

林浤裕進一步解釋，傳統手術完成後，往往需要忍受3～6個月的乾眼症，不少人視力恢復後還會發現，夜晚出門會有暈光、眩光等問題，對於夜間工作者、運動員甚至是一般人夜晚駕駛，都有著不小風險。然而透過「視優SiLK」在安全方面的把關，不僅能讓視力恢復得更快，大幅提升術後的舒適度與視覺品質，也能減少乾眼症、夜間暈光甚至水霧感等後遺症。

執行「近視雷射手術」術前評估更要精確

診所驗光師連「病患的興趣」都要問仔細！

儘管擁有近30年累積的技術與洞察力，近期更引進具革命性的「視優SiLK」，林浤裕直言，台中世紀眼科從20多年前就樹立了「術前評估更要精確」的思維。「來到我們診所尋求雷射手術的患者，需要經過十幾項精密的檢查，包括屈光度數、角膜厚度／弧度測量、淚液測試、眼壓檢查、視網膜檢查等。其中，散瞳檢查更需要至少觀察8小時，如果患者散瞳前後的度數和散光數據有過大的落差，我們還會建議病患先回去休息，找個適合的時間再來檢查一次，因為取得正確數據對於精密的近視雷射手術來說真的太重要了！」

▲進行近視雷射手術之前，台中世紀眼科團隊皆會進行一系列詳細且精密的檢查，以確保手術的安全性並達到最佳的視力矯正效果。

因此林浤裕強調，除了精細的檢查項目，診所專業的驗光師也需要將各項數據正確分析出來。「驗光師也會很深入了解患者的背景、工作需求、平時的用眼習慣甚至日常興趣。之前我有一位40歲的病人，他平常喜歡宅在家看書，因此在矯正時我就會幫他進行個人化調整、保留一些度數的空間，以這樣的狀態與需求做調整，維持他的生活習慣，才是最舒服的！」林浤裕在診間也多次與病患溝通視力健康的正確觀念，「視力矯正其實不一定需要追求1.0，幫患者提前想到5年、10年後的使用狀況與實際需求，保留一些平衡的空間，也是我們眼科醫生應該要做的。」

術前術後細心衛教

引領患者一同邁向穩定清晰的全新視界！

最後林浤裕也提醒，對於擁有最新技術、安全性提升、修復期縮短的「視優SiLK」有興趣的人，除了需要事先檢查評估，如果本身還有結膜炎、飛蚊症以及視網膜破洞等問題，也都要先治療好才能進行手術。術後，台中世紀眼科也會為患者提供詳細的照顧指導，並提醒患者術後避免熬夜、過度用眼，適量補充維他命C，短期內避免菸酒和咖啡等刺激物，以利傷口復原。

▲術前術後的衛教過程，能幫助患者了解自身狀況、手術過程、可能的風險，亦能幫助患者好好修復傷口、讓逐步恢復的視力更穩定清晰。

林浤裕也提醒，「雖然視優SiLK的手術效果，讓許多患者在短時間內就覺得視覺完全恢復清晰，但術後定期回診依然很重要！」他建議患者在術後2～3個月內定期回診檢查眼睛，高度近視的患者更會被要求每半年回診一次。「很多眼睛的健康問題只要及早發現、及早處理，並配合診所的療程，都能輕鬆在矯正後維持最佳的視力品質。要做近視雷射手術就要選擇最新的、最安全的SiLK極飛秒近視雷射。」

更多資訊詳見官網：

－視優官網：https://www.silk-eye.com

－世紀診所官網：https://century.eye.com.tw