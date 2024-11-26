孕婦「能否早點生？」　台大醫剖腹一看：小孩向媽媽求救

▲施景中說，「這個媽媽對小孩來說，真的是個菩薩。」（示意圖／記者姜國輝攝）



記者陳俊宏／綜合報導

台大婦產科仁醫施景中分享，一名懷孕33周的孕婦憂心詢問，能否早點生產；他們開刀剖腹後，發現小孩腸子外露程度非常厲害，連胃部和膀胱都跑出來，所幸由許文明教授，把所有外露器官全部塞回腹腔。施直呼，「是小孩向媽媽發出求救訊號，媽媽也感受到了。」

施景中在臉書說，幾個月前，孕婦轉過來的時候，寶寶才3個月大，當時他們判斷是腹裂畸型（腸子外露），這種胎兒疾病出生之後，治療效果相當良好，這對年輕夫妻就在台大繼續看診。

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施景中表示，隨著周數變大，結果小孩腸子外露的程度越來越多，甚至他們懷疑腸子可能也有阻塞穿孔，不過這將來在外科醫師巧手修補下，一樣可以有很不錯的結果。

施景中指出，結果孕婦日前來，可能是跟胎兒心電感應吧，她覺得胎動比以前不好，而且她人也不舒服，因此忐忑不安詢問，「施醫師，我可不可以早一點生？」

施景中提到，但是33周生算是早產，而且牽涉到整個團隊的合作，於是他們和小兒外科、新生兒科都徵詢過，確定都有辦法協助，於是孕婦晚上就住進了醫院。

▼施景中表示，小孩外露的臟器已全部塞回去，謝謝國寶許文明教授。（圖／翻攝施景中臉書）

施景中說，20日中午幫孕婦開刀，小兒科大隊人馬前來支援，可能出動了10個人次，另外，小兒外科也在6樓的開刀房等待，幫小孩剖腹生出來之後，發現腸子外露的程度非常厲害，連胃部和膀胱都跑出來外面了，內臟外露的部分，甚至比寶寶腹腔的體積都還大。

施景中表示，「最難讓我理解的是，胎盤水腫很厲害，重量大約是小孩體重的一半（正常應該只有4分之1到5分之1），顯示小孩在裡頭確實有『鬱血性心衰竭』的跡象，只是我們做的種種測試，並沒有顯示到有異常。」

「是小孩向媽媽發出求救訊號，媽媽也感受到了」，施景中指出，所以媽媽來才會憂心忡忡眉頭深鎖；他們的小兒外科國寶許文明教授立刻接手，把所有外露的器官全部都慢慢塞回去腹腔。

施景中提到，一個小時後，他下去看刀，刀已經開得差不多了，他其實無法想像，那麼多的臟器外露，怎麼有辦法把它塞到一個小小的空間裡面？而且寶寶並沒有表現出「compartment syndrome」（腔室症候群）。

施景中寫道，他回到病房跟這位媽媽解釋，媽媽掉下眼淚來，「幸好她和我們的共同決定沒有錯，在正確的時機把小孩解救出來。這個媽媽對小孩來說，真的是個菩薩。」