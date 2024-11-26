磁鐵吸不住就是「304」不鏽鋼鍋？　認識常見的3種鍋具

▲依照個人烹調習慣選擇適合的鍋具，才能安全的烹調並減少有毒物質。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

文／常春月刊

近年來，食安問題頻傳，許多人認為，買一個好鍋回來就能食得安心，所以了解鍋具的各種材質與特性，依照個人烹調習慣選擇適合的鍋具，才能安全的烹調並減少有毒物質。

《 不鏽鋼鍋 》

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˙選擇304型號或18∕8的不鏽鋼鍋。包裝上若僅標示「高級」不鏽鋼，不一定就代表是300系列。

˙網路上傳聞，用磁鐵吸不住的不鏽鋼鍋就表示是「304」不鏽鋼，這個概念並不正確。

˙不鏽鋼還是會生鏽，只是300系列的不鏽鋼，比其他型號的不鏽鋼具有較高強度的抗酸性、耐鹼性、耐高溫，適合作為餐廚鍋具之用。一旦出現鏽斑，即表示鍋具可能已受到腐蝕，應直接汰舊換新。

˙不鏽鋼鍋也不適合煮中藥。

˙不鏽鋼鍋可採熱鍋冷油方式烹調，但是不鏽鋼鍋較易有黏鍋問題。

˙食材下鍋前最好先將水分稍微瀝乾，再放入不鏽鋼炒鍋中。若是水分太多容易導致大量油煙冒起。

˙若是食物沾鍋，可加入水煮沸後，再用木鏟輕輕刮除較容易清洗，不要直接拿鋼刷大力刷洗，以免傷害鍋子表面塗層。

˙不鏽鋼鍋開鍋，可以在鍋中倒些麵粉加水揉麵糰，然後再用水煮開倒掉，並以清潔劑洗一次。



《 不沾鍋 》

˙選擇包裝完整的不沾鍋，盡量不要挑選展示品。一般消費者選購時，習慣拿起放在櫥櫃上的展示品，這邊看一看，那邊摳一摳，這樣的行為容易造成不沾鍋受損刮傷。

˙不沾鍋不宜加入奶油、酒精、醋。

˙不沾鍋使用冷鍋冷油。

˙使用不沾鍋前，先開抽油煙機再開火。

˙2005年美國環保署發現，不沾鍋的鐵氟龍塗層在高溫烹調時，可能導致全氟辛酸（PFOA）溶出，影響肝臟功能。因此，使用不沾鍋時不要使用鋼鏟，避免刮傷表層；烹調時以中小火（爐火小於鍋面，約2公分左右火勢）為主。不能長時間烹調、爆香或加入調味料，以免有毒物質釋出，更不要烹調帶殼海鮮以免刮傷鍋子。

˙不沾鍋清洗一定要用軟性布刷清潔，以防刮傷。



《 鐵鍋 》

˙使用鐵鍋時不要有附加價值的想法，例如想靠使用鐵鍋來補鐵。

˙要挑選成分精純的鐵鍋，不要任意在路邊購買，以免成分不純。每次使用完後要烤乾鍋子，並抹上一層食用油。

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