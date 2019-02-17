正妹空姐「那邊一直發炎」：沒辦法停止，我要工作！淒慘真相曝



▲正妹空姐下體一直發炎，讓婦科醫超納悶。（示意圖／記者黃軍瑋攝）

記者李佳蓉／綜合報導



女性下體發炎，大多和愛穿緊身褲造成私密處悶熱、灌洗陰道或性行為太頻繁所導致。一名長相甜美、身材高挑的正妹空姐因「那邊一直發炎」而頻頻就診，讓婦產科醫師感到納悶，她外表乾淨、健康知識又充足，怎會頻頻感染發炎？詢問空姐與男友性生活有無休息、停止，沒想到驚爆背後淒慘真相，空姐無奈自曝「我沒辦法停止欸，我要工作」。

婦產科醫師楊維真近日在《醫師好辣》節目上分享「愛到卡慘死」的可憐案例，她說一名長年掛自己門診的空姐病患，長得非常漂亮、身材很高挑，一開始就診只是打打子宮頸疫苗、做做抹片，半年後偶爾因下體發炎就診，孰料一陣子過後「一直在陰道發炎」讓醫師很納悶，「因為她外表乾乾淨淨，不是說衛生不良或是健康知識不佳，容易穿太緊褲子等等」，但卻因常常陰道發炎而就醫。



▲空姐慘曝「發炎原因」聽得醫師超驚訝。（圖／取自《醫師好辣》Youtube）

楊維真說，空姐在看診後期出現一名男子陪診，但他打破一般婦產科門診「太太如公主」老公在一旁服侍的印象，「他的不是，他是來了還要使患他的空姐女友說『倒水喔』！翹腳在那邊很大牌這樣」。空姐主訴陰道炎不會好，醫師為了找出病因，詢問她近期與男友的性行為是否有停止、休息一下，但她卻靜默，直到忍到受不了自曝「醫生，我沒辦法停止欸，我要工作」。

「我想說工作？妳不是空姐嗎？」聽到空姐自爆超淒慘經歷，讓楊維真超驚訝，原來空姐男友因欠賭債還不完，只能逼迫她做「外約小姐」接客，男友則負責騎機車接送當馬伕，「男朋友沒工作、又欠錢，本來是很漂亮的空姐，淪落當接客小姐」，被如此對待還傻傻不分手，也讓現場來賓及主持人感嘆「真的是愛上卡慘死」。