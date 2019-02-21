獨／女大生遭性侵！走路像鴨2個月沒來...她狂跳繩想「跳到烙ㄊㄟ」



▲一名女大生遭性侵懷孕，卻因鴕鳥心態不敢告知家人、也不敢報警。（示意圖／記者黃軍瑋攝）

記者李佳蓉／採訪報導

過去社會新聞上常出現女子懷孕不自知，腹痛蹲馬桶下體掉出嬰兒的案例，震驚網友。婦產科名醫鄭丞傑獨家分享，一名20歲身材微胖的女大生，暑假返鄉黃昏在田裡遭陌生男子性侵，不敢告訴家人也不敢報警，直到月經慢了2個多月沒來，才懷疑自己懷孕，但卻鴕鳥心態不敢就醫，開始「瘋狂跳繩」希望能自然流產，但都無效，硬撐到過年返鄉媽媽看她走路像鴨子，肚凸如懷孕，才將她壓到醫院。

高雄醫學大學婦產科教授、台北博仁醫院海扶刀治療中心總監鄭丞傑醫師獨家分享多年前接到的個案，他說，一名當年20歲的女大生，於暑假返鄉時在田野間遭陌生男子性侵，因緊張害怕不敢告訴家人也不敢報警，開學後北上唸書，發現月經拖了2個多月沒來，才懷疑自己可能懷孕，但卻鴕鳥心態不敢面對，「她開始天天跳繩，跳了3個月，希望可以自然流產」，但卻徒勞無功。



▲女子遭性侵懷孕不敢說，想靠跳繩跳到自然流產。（示意圖／Pixabay）



鄭丞傑說，女大生苦撐到過年再度返鄉，當時懷孕已7個多月的她肚子外凸、走路像鴨子，被媽媽懷疑肚裡可能有胎兒，但她矢口否認，堅持只是胖了，且拒絕和媽媽前往就診。直到開學後，媽媽實在忍不住，北上衝學校將女兒壓到婦產科，請醫師檢查。看診時，女子自述經期一直很亂，所以不記得最後一次月經什麼時候來的，但對於被性侵一事也隻字未提，鄭丞傑超音波一照：「你裡面裝的小孩已經7個多月了，而且這幾個月妳月經真的有來嗎？」女大生才支支吾吾的吐出被性侵實情。



女大生媽媽知道真相後，崩潰要求醫師墮胎，但一般而言，懷孕6個月（24週）以上已屬晚期引產，胎兒逐漸發育完成，出生後可能會存活下來，此時若引產只是製造一個早產兒而已，因此法律規定除非是致命性的先天畸形，否則妊娠24週以上不得終止懷孕。鄭丞傑建議只能再等兩三個月後將孩子生下。面對女大生的荒謬行為，他說，懷孕期間雖然肚子越來越大，但一般產婦會出現的噁心、嘔吐感女大生都沒有，且7個多月來不敢驗孕也沒有產檢，只靠著天天跳繩「看能不能把寶寶跳出來」，讓鄭丞傑看傻眼，「可能是懷孕期間害怕就診，想靠跳繩流產的第一人」。

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▲由於胎兒已7個月，因此女大生最終只能把寶寶產下。（圖／達志／示意圖）



鄭丞傑說，女大生因鴕鳥心態，太晚處理釀成悲劇。一般若有性行為後，生理期慢了1～2週就該驗孕，不僅能知道是否有懷孕可能性，還可以發現懷孕位置「是在子宮裡或子宮外」，如果是子宮外孕，也可以及早處理。現在驗孕方便，藥局、藥妝店都有賣驗孕棒，不該有如此狀況。他也呼籲，女生們要懂得保護自己，若不幸遭到性侵，也請先忍耐不要洗澡、也別換衣服，盡快就醫，立刻尋找合格醫師檢查，以進行必要之蒐證、治療或避孕措施。