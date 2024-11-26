迪卡儂水袋溶出「超標6.6倍」遭退　南非、越南胡椒驗出蘇丹紅

▲中國大陸出口「水袋(8586020 水袋2L)」檢出容器具-溶出試驗不符規定。（圖／食藥署提供）

記者洪巧藍／台北報導

食藥署今（26）日公布邊境查驗最新結果，迪卡儂從中國大陸輸入的登山水袋溶出試驗不符規定，該批產品需退運或者銷毀，將針對迪卡儂改採加強抽批；另有三項產品檢出蘇丹色素，包含從越南、南非輸入的黑胡椒，還有從中國大陸輸入的辣椒樹脂，產品都要銷毀，並且採監視查驗100%逐批抽一年。

食藥署公布最新邊境查驗不合格產品清單，共有17件違規產品。其中台灣迪卡儂從中國大陸進口的登山水袋溶出試驗超標6.6倍。該產品依據「食品器具容器包裝衛生標準」，以聚乙烯為原料塑膠類以正庚烷(25℃，60分鐘)溶出試驗蒸發殘渣達到1,146 ppm，合格標準為150 ppm以下。

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食藥署副署長林金富表示，溶出試驗違規顯示該產品在民眾實際使用時可能會有溶出製作原料或雜質，進而污染食品，顯示其品質不佳。該批總計進口14個水袋，需退運或者銷毀，調查報驗義務人台灣迪卡儂為近半年來第一批不合格，後續邊境輸入會調整為加強抽批。

邊境查驗又發現蘇丹色素違規產品。分別是科林商行從越南輸入的黑胡椒粉、達飛國際從南非輸入的黑胡椒粒，都被驗出蘇丹色素四號；久芳生物科技從中國大陸輸入的辣椒樹脂則檢出蘇丹色素一號，三款產品總計1436公斤，全數都要銷毀。

林金富表示，檢出蘇丹色素的製造廠將永久禁止輸入；而輸入業者方面，後續邊境報驗產品將調整成監視查驗，100%逐批抽驗一年；越南、南非的黑胡椒粉也調整為監視查驗一年，至於中國辣椒產品本就屬監視查驗，逐批抽驗期限原至明年4月，將再延長一年。