老二沒人疼！網痛揭「排行中間」心酸事Top10...叛逆只想得到愛



▲爹不疼娘不愛，衣服只能穿哥姊淘汰的，老二真的超心酸。（示意圖／翻攝自pixabay）

網搜小組／綜合報導



為人父母一定都聽過「老大照書養，老二照豬養」，也因此對於老二的教養方式採取放鬆的態度，任其隨心所欲的發展，但身為老二因上有哥姊，若他們在學業或其他方面表現得比自己好，老二容易成為爸媽訓斥、比較的對象；若再生個老么出來，又得分割、勁爭爸媽的愛。DailyView網路溫度計透過《KEYPO大數據關鍵引擎》統整出，只有老二才懂得心酸事Top10，你也心有戚戚焉嗎？

第10名：總被拿來和老大比較

老二和老大一出生就是競爭關係，各方面都要被拿來做比較，小時候比成績，長大後比工作，結婚後比另一半收入，等生了小孩後又是惡性循環的比較，心覺得好累。

第9名：兄弟姊妹間的夾心餅

因上有哥姊、下有弟妹，在排行順位中天生就尷尬，無論是手足們玩耍或爭吵，老二只能當夾心餅乾成為稱職的「最佳調解員」，但挺誰都不對，不知道該如何是好。

第8名：從小就懂得看臉色

排行老二的人與生俱來察言觀色的能力，也或許是因為排行順序上的尷尬，使他們容易察覺到不太對勁的氛圍，而懂得臨機應變。

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▲排行中間的小孩，常常因為爸媽注意力放在老大和老么身上，而成為家中配角。（圖／取自LibreStock網路）



第7名：感覺自己是家中配角

排行中間的小孩常常因為兄姊表現得比自己好而被忽略，或是因備受寵愛的年幼弟妹出生後，才發覺自己好像沒那麼重要，幾乎所有人都不會注意到自己的存在，也莫名因出生的順序排行而成為家中配角。

第6名：每次被罵都有份

好事永遠輪不到老二，但偏偏壞事就要大家一起擔，無論是老大做錯事，或是老么闖禍，當有人必須挨罵時，自己也無故受害，超衰被拖下水狂唸一波，爸媽還不忘警告老二不要學老大，或是怎麼沒顧好弟妹讓他們惹事呢？

第5名：對東西主控權很執著

有了弟弟妹妹後，老二常被要求「分享（讓出）」自己所擁有的東西，雖然大多時候只能被迫照做，但其實老二心中對事物主控權很執著，當被要求要分享時，內心其實很排斥。

第4名：老大用過才輪得到自己

因為老大是家中第一個誕生的寶寶，也因此新手爸媽對於孩子的用品，想當然都是全新的，直到老二的出生，就會喚醒家長們「不要浪費」的節儉意識，所有老大用過的東西都傳承下來讓下面的孩子使用，穿過的衣服、用過的奶瓶水杯等等，記憶中根本沒一樣是新的。



▲為了獲得爸媽的關注，排行中間的孩子個性變得叛逆、極端。（示意圖／取自LibreStock網路）



第3名：不是很文靜就是愛搞怪

普遍老二們的個性都很極端，要嘛安靜不吵鬧，否則就是叛逆代表，為了要獲得爸媽的關注，三天兩頭就會鬧事、耍花招，就是希望能得到家人更多的關愛與關心。

第2名：被迫學會獨立

因為常遇到「被省略」的窘境，以至於老二們自我養成獨立不依賴的個性，因為當大家都忙著關心其他兄弟姊妹時，老二只要獨立做好自己就好，硬要求關注太累了。

第1名：常被父母忽略、冷落

老二的存在感實在太低，他們的性格不像老大標新立異，更不像老么集萬眾寵愛於一身，因此獲得的關注與照料相對的也少了許多。當爸媽的注意力常放在老大和老么身上時，就常忘記老二的存在，甚至還會突然想起「噢，我有生過他」。