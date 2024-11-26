怎麼睡都睡不飽？　有「5症狀」＝你太濕了





▲一直覺得睡不飽想賴床，小心是你體內濕氣太重了。（示意圖／取自免費圖庫Pxhere）

文／華人健康網

傳統有一句俗話：「百病起於濕」，在形容自己身體狀態改變時，「濕氣」是一個台灣民眾非常常使用的詞彙。無論是常見的上焦症狀睡醒頭昏腦脹、全身乏力提不起勁、越睡越累，或是下焦容易有的小腿水腫、帶下分泌物變多，都是能讓民眾自覺濕氣重的相關症狀。然而是什麼原因造成有些人容易有濕氣相關症狀，有些人卻不會呢？

翰鳴堂中醫診所院長賴睿昕中醫師表示，濕氣是一個容易兼雜的病性，常伴隨其他身體狀態與病性出現，如「濕熱」就是形容慢性發炎而又有局部代謝不利的身體狀態，「寒濕」則指人體代謝與體溫能量偏弱的身體狀態，而若與身體難以代謝出去的代謝廢物結合，則會被稱為「痰濕瘀濁」。因此，當我們把心力放在一般的體質調理，去治療身體的其他舊傷病性如虛、寒、熱、瘀時，同時也是給身體更多的調節空間，而讓濕氣不易堆積。

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▲體內濕氣重者，冬天易出現頭重無力、睡不飽的情況。（示意圖／記者李佳蓉攝）

濕氣太重，容易引起5大症狀

而每當天氣變化，環境裡的濕氣加重，身體較為健康、沒有潛在舊傷、調節空間較大的民眾，自然就較平時處於亞健康狀態；舊傷較多、身體調節空間較小的民眾，容易出現不適症狀。若是在夏天，就容易中「暑濕」而出現頭暈倦怠、口乾舌燥的症狀；而若是最近的冬天，就容易出現手腳冰冷、頭重沒力氣，怎麼睡都睡不飽的症狀。

除濕秘訣一：精油芳香療法

中醫師賴睿昕表示，芳香療法使用精油除濕早已被證實，因為精油其實就是從植物萃取，而某些植物本身就有除濕的好處，舉例來說，在梅雨季過後氣候回暖，細菌病毒好發的五月端午，以家家戶戶門口都會掛把佩蘭、石菖浦、艾草，之後再將之取下，用來沐浴，便是取其消毒之意。

其中檸檬香茅本身生長在較溫暖潮濕的環境，薰香能幫助祛濕。檸檬香味本來就有除臭效果，也因為氣味清爽好聞，所以用來作為環境除濕的精油非常適合。還有就是迷迭香，成分跟樟腦雷同，所以會用來做驅蟲時使用。草本類精油一樣有淨化空氣的效果，尤其在密閉的辦公室裡，另外它有止痛祛濕的功用，能用來舒緩風濕，肌肉痠痛等。

還有茶樹精油，茶樹具有殺菌抗菌的作用，對於空間因濕氣中滋生的細菌有抑制作用，所以也適合在連日雨季後用來清淨環境。

而對於有相關困擾的民眾，應該怎麼樣居家保健，才能恢復自己身體的調解空間，讓濕氣不容易堆積，並幫助自己的身體排濕呢？賴睿昕中醫師特別推薦以下兩個穴道，供民眾居家護理、紓緩症狀：

除濕秘訣二：按摩2大穴位

承山穴：

位置：位於小腿後方正面，當小腿伸直，或是足跟上提時，腓腸肌肌腹下緣會自然出現尖角。作為膀胱經的大穴，以及筋、肉、骨的交界，承山穴儲存了不少人體潛藏的濕氣。若按摩此穴一段時間後，覺得十分痠脹並微微發熱，說明身上的濕邪正隨著膀胱經陽氣的溫通而微微散逸。而若冬天、游泳時，覺得小腿十分容易抽筋，也和小腿容易受寒濕邪侵襲有關。

陰陵泉：

位置：取穴時，拇指沿著小腿內側骨的內緣由下往上推按，拇指推按到膝關節下的脛骨，此時會有一個向上彎的曲凹陷處，按壓此處即為陰陵泉穴。此穴同時是脾經的合穴，根據中醫基礎理論的「脾主升清陽」、「脾喜燥惡濕」，本穴對於身體濕氣的調節效果卓越，具健脾、祛濕、消水腫的作用。

而若在嘗試這些居家護理方式後，仍然覺得身體反覆疲勞、難以清醒與高效能的工作與學習，懷疑是濕氣造成，但又無法確定時，建議就要就醫尋求專業醫師診斷治療。

本文經授權轉自：華人健康網《賴床睡不飽？濕氣重易引起5大症狀！賴睿昕中醫師：精油調理、按2大穴位除濕》

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