不是防腐劑！吃泡麵「隱藏3地雷」　營養師：要先用熱水燙過

▲泡麵屬於高鈉食品，因此營養師不建議調味料全下。（示意圖／記者周宸亘攝）

文／營養師陳怡婷

颱風天、疫情期間家裡都會存放糧食，很多人會聯想到泡麵，是一種可常溫存放且方便又快速的食品！三餐不知道吃什麼，有時候會想換換口味，或者嘴饞偶爾想吃點宵夜，有些人也選擇吃泡麵，泡麵方便又美味該怎麼吃才能健康營養少負擔？

泡麵有加防腐劑？吃多會變木乃伊？

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過去有很多人以為「泡麵有加很多防腐劑，吃多了會變木乃伊？」但其實泡麵麵體製造過程中是不需要添加防腐劑的。

依據衛福部食藥署「食品添加物使用範圍及限量暨規格標準」，泡麵是不能添加防腐劑的，而是透過加工、包裝等技術達到長期保存的目的。

泡麵三大地雷原因

泡麵被認為不健康的原因並不是添加防腐劑，是泡麵大部分是屬於「高飽和脂肪酸」、「高鈉」，以及相對「營養不均衡」的食品，如果常常當成正餐吃會有健康的疑慮！

麵體大都是油炸的，泡麵醬料包也含有較多的油脂，屬於「高飽和脂肪酸」的食品，且絕大多數的泡麵口味都偏重，過鹹、鈉含量高，通常每100公克，鈉含量都超過500毫克，屬於高鈉食品！另外若單吃泡麵，沒有額外補充豆魚蛋肉類及蔬菜類等，相較飲食不均勻！

備註：國健署定義「高鈉食品」為「每100公克含500毫克以上的鈉」；英國食品標準局（FSA）定義：每100克食品含600毫克以上的鈉，為高鈉食品。

▲煮泡麵時可以加入其他配料，讓營養更均衡。（示意圖／資料照）

簡單四招讓泡麵變健康更美味

選擇非油炸

泡麵整體而言是一個高油、高鈉、低營養密度的食物，泡麵本體大部分為油炸麵，是將麵先蒸後炸製成，而目前健康意識抬頭，有越來越多泡麵改成風乾的蒸煮麵，是以熱風風乾，減少油脂的方式，或是炊麵，建議可以挑選非油炸的泡麵。

熱水燙麵

若泡麵選擇為油炸麵，建議先用熱水燙一下，再倒掉換成新的熱水煮熟，此動作可以洗去一部份油炸麵體的油脂。

調味料減量

建議調味料放1/3～1/2就好，將鈉含量減少，如果覺得味道不夠重，可以加辛香料（義式香料、黑胡椒粒等）增加香氣。

另外，有些民眾會認為水加多一點，就不會太鹹，但若整碗湯都喝下去，整碗泡麵的鈉也還是全數下肚，並無差別！

添加配料

泡麵建議煮的勝於泡的，可以方便加入其他配料讓泡麵更均衡，像是加入雞蛋、豆腐、瘦肉片等，以及喜愛的蔬菜、菇類等，增加蛋白質、膳食纖維的攝取；也可以加入豆漿、牛奶與湯底一起煮也是一番風味。

本文經授權轉自：陳怡婷 Cynthia 營養師《【營養師外食聰明吃】營養師的泡麵怎麼吃？四招健康吃泡麵！泡麵沒防腐劑可以放這麼久？》