2大症狀超過一年恐是「妥瑞氏症」　醫列2狀況建議藥物治療

▲「妥瑞氏症」是兒童及青少年時期常見的神經發展疾患。（圖／達志影像／示意圖）

記者趙于婷／台北報導

妥瑞氏症是兒童及青少年時期常見的神經發展疾患，很多人卻不知道是否該使用藥物。醫師指出，臨床上出現兩種以上的動作型抽動、與一種以上的聲音型抽動，且持續超過一年，在排除其他生理上的病因後，就可以確診，若症狀明顯影響到自己的適應、症狀明顯干擾到旁人，就要積極考慮藥物治療。

台北市立聯合醫院中興院區兒童青少年精神科主治醫師蔣立德指出，妥瑞氏症病因與兒童期腦部基底核發育中的多巴胺高反應性有直接關聯，導致反覆出現不自主動作和聲音上的抽動症狀，且常與個案情緒狀態有明顯相關性，由於這些症狀，當事人可以局部自己控制，治療上家屬常會因此趨於保守。

[廣告]請繼續往下閱讀...

蔣立德說，許多人花大錢買營養品補充維生素或微量元素，但效果差異很大，也常有家屬懷疑服用這些營養品只是吃心安的。蔣立德說，在治療藥物上，台灣有治療妥瑞氏症適應症藥物，僅有極少數的精神安定劑在臨床上有顯著的療效，能把症狀消除大半。

蔣立德表示，當發現患者「症狀明顯影響到自己的適應」，例如以眨眼症狀為表現的個案，眨到眼睛痠痛不堪其擾，也影響專注意力時，即可積極考慮使用藥物治療。

此外，「症狀明顯干擾到旁人」，例如發出聲音抽動症狀，雖然自己可以忍受，但在課堂上嚴重影響到周遭的同學上課，這樣的情況下，有可能在原本的症狀之外，對於個案自身的環境適應造成更複雜的議題，進而影響到情緒，造成惡性循環。

蔣立德說，妥瑞氏症症狀起伏不定的，嚴重度在青春期初期達到高峰，且容易因為各種內外在的壓力，產生高度變異性，例如在開學後因為人際互動的議題，或考試的競爭等容易引發高度焦慮的情境下，產生症狀頻率增加，甚至更加複雜化的表現。

此外，在神經學發展的共病中，妥瑞氏症也被發現與注意力不足過動症和強迫症具有高度的關聯，蔣立德建議，確診後觀察到症狀變化幅度大，同時又合併複雜的情緒行為問題，可以到兒童青少年精神科尋求專業協助。