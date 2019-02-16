月經來K歌傷喉！婦科醫：生理期「做10件事＝自殘」...妳中幾項



▲生理期到來，妳曾做過哪些自殘行為呢？（示意圖／記者李佳蓉攝）

生活中心／綜合報導

女生天生宿命就得歷經渾身不適的生理期，「大姨媽」對她們而言彷彿是場惡夢，每個月都得溫習一遍。每每生理期報到，身邊長輩總是千叮嚀萬交代不能做東、不能做西，常搞得妳一頭霧水嗎？陸媒《生命時報》採訪醫師專家，統整出女生在生理期要少做的10件事，其中妳能乖乖遵守做到幾樣呢？

該報採訪北京朝陽醫院婦產科主任王素美、南京市中西醫結合醫院婦科副主任中醫師王俊蘭、東南大學附屬中大醫院婦產科副主任醫師沈楊，分析月經期間，女網友們應少做的10件小事，以免對身體造成長久損害。



1.劇烈運動和耗體力勞動

由於月經來時人體精力、體力和抵抗力都會下降，因次不宜進行激烈跑步、跳躍等劇烈運動或是過度耗損體力的勞動，以免加重腰痠腹墜感，導致經血量過多。

2.愛吃冷飲

經期貪吃冰冷食物、飲料的女生超多！此舉容易引起經痛，因此建議生理期來的女性們應多吃溫熱食物，並且注重營養均衡。

3.吃得太鹹

由於月經前期體內會有一定量的水和鈉儲存，以確保女性不至於因月經失血過多而流失體液。但倘若鹹食吃太多，就會使得鹽分儲存量加劇，因而間接誘發頭痛、 水腫等現象產生。



▲喝酒恐讓經血量變大，在生理期應該避免。（示意圖／翻攝自免費圖庫pakutaso）

4.喝酒

酒精類飲品會使血管擴張、加速血液循環，尤其對與本身經血量較大或是經期時間較長者而言，飲酒可能導致大出血。

5.活血化瘀類藥物

若你正在服用活血化瘀類的藥物，建議應該先諮詢醫師，於生理期間是否需要停用，以免引起經血量過多的情況。



6.游泳和盆浴

因為經期子宮頸口會微微張開，以利於經血流出，若在此時游泳或用盆浴泡澡，容易使細菌進入子宮腔內而引起發炎、感染。



▲月經來腰痠背痛，許多女生習慣拍打腰背舒緩不適。（示意圖／記者李佳蓉攝）

7.捶打腰背

月經期因骨盆腔充滿血，因此會使腰部產生痠脹感，讓人下意識就想捶打腰背，此時若盲目的大力按摩或是捶打，恐不利於子宮內膜剝落後創傷面的修復癒合， 會讓流血增多及經期延長。



8.拔牙或手術

生理期因凝血功能較差，因此若選在此時拔牙或手術恐引起出血較多、傷口不易癒合的情況。因此若要在生理期進行手術或拔牙，建議與醫師先溝通。

9.高聲歌唱

經期聲帶會充血水腫、容易疲勞，若不授控的放聲大叫或是引吭高歌，容易引起聲音沙啞，甚至對聲帶造成永久性傷害。

10.性生活

在月經來時愛愛雖然有潤滑功效，但是也難免將病菌帶入陰道，「逆行而上」造成子宮感染，甚至使經血逆流引發子宮內膜異位。