30歲女「那邊爆腫像西瓜」：是狗害的！ 她痛到漏尿...醫劃開傻了



▲一名年輕媽媽因為遛狗跌坐圍欄，下體血腫20公分。（示意圖／記者黃軍瑋攝）

記者李佳蓉／採訪報導

女性私密處非常脆弱！一名年約30歲、外型亮眼的年輕媽媽坐在輪椅上，被先生推進急診時表情痛苦，主訴下體痛到流淚無法站，醫師一翻開裙子，發現她下體「爆腫如小玉西瓜」，至少有15～20公分血腫，痛到漏尿，兇手竟然是「家中養的狗狗」。眼看情況嚴重，醫師當下安排女子住院治療，不料2天後她血腫部位皮膚崩裂，緊急送開刀房劃開血腫，取出300多c.c.血塊，畫面連醫師都看傻。

收治案例的振興醫院婦產部醫師李偉浩接受《ETtoday健康雲》採訪時指出，當時為假日值班，突收到急診來電一同會診，看到一名30多歲、外型亮眼的年輕媽媽坐在輪椅上，表情痛苦，由先生和孩子陪診：「媽媽早上出去溜狗的時候，看到狗狗從家裡的圍籬跳出去，媽媽心裡想跟著狗狗跨出去就好，不料可能是狗狗拉扯太大力， 還是她跨越時重心不穩，結果就被絆倒，胯下重重壓在圍籬上，整個人連帶圍籬倒在地上」。

女子跌倒後發現不妙，整個人痛到眼淚直飆、站不起來，所幸先生即時發現，趕緊將她送急診。李偉浩說，翻開患者裙子觀察創傷處才發現不得了，「在右側會陰部大陰唇處整個腫脹、有如芒果般大，至少15～20公分的血腫，只要輕輕觸碰到就劇烈疼痛」。也因腫脹厲害，致使患者無法自行大小便，於檢查過程中小便不自覺漏出，出現尿失禁狀況。

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▲李偉浩也在節目上分享「下體腫如西瓜」的案例。（圖／取自《醫師好辣》Youtube）

李偉浩表示，女子當時狀況嚴重，因此當下請患者辦理住院治療，先給予冰袋冰敷，並請護理師將腫脹範圍做記號、插上尿管引流尿液，再給予消炎止痛藥。雖然冰敷2天後狀況略微好轉，但卻發現她的腫脹部位開始凝血、皮膚崩裂，和患者和家屬討論後，急送開刀房將血腫劃開，取出約300多c.c.的血塊，將出血會陰部血管止血並放置引流管。所幸患者於手術後狀況恢復良好，住院一週後已能自行走路返家。出院約一個月後的第二次回診追蹤，會陰部也已完全消腫，看不出先前切開引流之傷口。

李偉浩解釋，過去常見案例多為騎腳踏車所造成的下體受傷，也曾碰過田徑跨欄受傷、摩托車車禍、小女生玩公園翹翹板撞到的個案。由於會陰部血管很豐富，一旦破裂便可能造成嚴重出血而形成血腫，一年約會看到5～10例類似病例，大多給予冰敷、消炎止痛藥便能緩解，但嚴重者仍需手術引流。他也提醒，女性陰道與尿道很接近，有時嚴重撞擊可能在受傷後產生膀胱－陰道瘻管，會使患者出現不自主漏尿、反覆發炎感染的情況，是很難治療的疾病。