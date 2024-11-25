ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP

健康雲

專欄 ET健康雲粉絲團
>

膽固醇過高「看外觀3特徵」秒知！　醫示警：年輕人也有

照鏡子,擦乳液。（圖／記者李佳蓉攝）

▲從3個外顯特徵可以看出是否有高血脂的問題。（示意圖／記者李佳蓉攝）

記者李佳蓉／綜合報導

「高血脂」除了會導致心臟疾病外，也與腦中風、高血壓、糖尿病、腎臟病等疾病息息相關。心臟內科醫師陳冠任透露，臨床上約每3個人就有1人患有高血脂，而根據統計，有70～80%的人膽固醇過高是遺傳性的，想靠後天的飲食、運動或體重調整控制到正常，機率確實很低，仍需得靠藥物。你是否有高血脂的問題？醫師分享「從3外觀」就可知。

新光醫院心臟內科醫師陳冠任近日在健康云之道節目中分享，在台灣，約每3人就有1人膽固醇過高，其實從一些外顯特徵就能看出端倪。首先，他分享，可注意到眼珠周圍有一圈白色的環，稱為「老年環」，一般在70歲以上的長者身上可能出現，或在膽固醇很高的20～30歲年輕人身上也能看見，往往是因膽固醇過高使得血管、眼睛快速老化而產生。

[廣告]請繼續往下閱讀...

主持人問到「老年環」的現象是可逆的嗎？陳冠任指出，有一部分人可能慢慢改善，有些人則會一直維持，因人而異，必須長期追蹤。一旦年輕人發現眼球旁邊多了一圈白白的，建議一定要就醫檢查，雖然少見、但臨床上確實有。

高膽固醇血症「同合子」脂肪瘤。（圖／常敏之醫師提供）

▲家族性高膽固醇血症患者常在手肘、膝蓋與腳跟出現黃色瘤。（示意圖／常敏之醫師提供）

第二種則是眼睛周圍出現無痛斑塊，陳冠任說明，其被稱為「黃色瘤」或「黃色斑」，代表膽固醇過高，當體內血管塞不下，就會跑到表皮上沉積，最容易堆積在皺褶處。

陳冠任說，除了眼睛周圍外，在皮膚不平滑的手指關節處、腳跟也可能浮出類似的斑塊（如上圖），一般不會痛、質地摸起來偏軟，是膽固醇沉積的跡象，有不少人會誤以為是痛風結石。

關於黃色斑塊的治療方式，陳冠任說，治本的方法是將膽固醇降下來，避免斑塊數量再增加；至於治標方式，有些人在意美觀，則會考慮手術切除，但假如範圍較廣泛，清除後造成傷口太多，大多都不建議這樣做。最好還是先把膽固醇降下來，起碼不會再長出來。

分手級整人！網紅和正妹「裸身躺床」　 女友怒甩巴掌：你怎那麼噁心

關鍵字： 健康百科 膽固醇 血脂 陳冠任醫師 心臟內科 心血管疾病 外觀 特徵 老年環 黃色瘤 黃色斑

分享給朋友：

追蹤我們：

按讚顧健康，快來加入ETtoday健康雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

不是防腐劑！吃泡麵「隱藏3地雷」　營養師：要先用熱水燙過

膽固醇過高「看外觀3特徵」秒知！　醫示警：年輕人也有

未成年小女生「喝酒頻率高於男生」　專家：易發生神經認知問題

2大症狀超過一年恐是「妥瑞氏症」　醫列2狀況建議藥物治療

麥得飲食有助預防或延遲失智　營養師指導長者DIY棒棒糖飯糰

高雄市爆入秋後「首例本土登革熱」　感染源不明

指示用藥退出健保！民眾掛號、藥品自費雙漲　醫籲優先檢討用量少藥品

營養師大推「5種水果」對心臟好　木瓜、葡萄上榜

雞蛋營養價值高！　醫揭能護心強腦、健康成人無需設限

14天就養出1cm腫瘤！國衛院開發「癌組織工廠」有助新藥測試

讀者迴響

回到最上面