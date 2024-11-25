膽固醇過高「看外觀3特徵」秒知！　醫示警：年輕人也有

▲從3個外顯特徵可以看出是否有高血脂的問題。（示意圖／記者李佳蓉攝）

記者李佳蓉／綜合報導

「高血脂」除了會導致心臟疾病外，也與腦中風、高血壓、糖尿病、腎臟病等疾病息息相關。心臟內科醫師陳冠任透露，臨床上約每3個人就有1人患有高血脂，而根據統計，有70～80%的人膽固醇過高是遺傳性的，想靠後天的飲食、運動或體重調整控制到正常，機率確實很低，仍需得靠藥物。你是否有高血脂的問題？醫師分享「從3外觀」就可知。

新光醫院心臟內科醫師陳冠任近日在《健康云之道》節目中分享，在台灣，約每3人就有1人膽固醇過高，其實從一些外顯特徵就能看出端倪。首先，他分享，可注意到眼珠周圍有一圈白色的環，稱為「老年環」，一般在70歲以上的長者身上可能出現，或在膽固醇很高的20～30歲年輕人身上也能看見，往往是因膽固醇過高使得血管、眼睛快速老化而產生。

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主持人問到「老年環」的現象是可逆的嗎？陳冠任指出，有一部分人可能慢慢改善，有些人則會一直維持，因人而異，必須長期追蹤。一旦年輕人發現眼球旁邊多了一圈白白的，建議一定要就醫檢查，雖然少見、但臨床上確實有。

▲家族性高膽固醇血症患者常在手肘、膝蓋與腳跟出現黃色瘤。（示意圖／常敏之醫師提供）

第二種則是眼睛周圍出現無痛斑塊，陳冠任說明，其被稱為「黃色瘤」或「黃色斑」，代表膽固醇過高，當體內血管塞不下，就會跑到表皮上沉積，最容易堆積在皺褶處。

陳冠任說，除了眼睛周圍外，在皮膚不平滑的手指關節處、腳跟也可能浮出類似的斑塊（如上圖），一般不會痛、質地摸起來偏軟，是膽固醇沉積的跡象，有不少人會誤以為是痛風結石。

關於黃色斑塊的治療方式，陳冠任說，治本的方法是將膽固醇降下來，避免斑塊數量再增加；至於治標方式，有些人在意美觀，則會考慮手術切除，但假如範圍較廣泛，清除後造成傷口太多，大多都不建議這樣做。最好還是先把膽固醇降下來，起碼不會再長出來。