脾氣好到爆！和5大星座交往「要吵架超難」...另一半上榜了？



▲你的另一半也是「無法吵架」的情人嗎？（圖／ETtoday新聞雲示意圖）

生活中心／綜合報導



天底下哪有情侶不吵架？隨著越來越了解彼此，鬥嘴、意見分歧的次數日漸增加，雖然吵架讓兩人氣噗噗，卻也不失為日常生活中的小情趣，偶爾吵吵架、冷戰還能拉近彼此關係。但有些星座卻非常沉得住氣，要他們動氣好難！大陸占星網站《星座屋》統整出5個脾氣超好星座很能忍，和他們交往「吵架變得奢侈」，你的另一半上榜了嗎？



1.摩羯座

摩羯雖然有脾氣，但他們最讓人敬佩的就是能控制自己脾氣，不會因為對方一點點刺激或是言語挑釁就爆氣，即便情緒在心裡已經波濤洶湧了，但最後都能壓制住不讓它輕易噴發，只能說EQ超高！摩羯包容力強，忍耐度高，在兩性關係裡遇到矛盾，都先選擇隱忍，看著對方無理取鬧也維持冷靜的態度，很難被激怒。



2.雙魚座

浪漫雙魚最討厭吵架，所以爭吵能避則避，認為吵架會帶來不安全感，使得內心動盪不安，也因此當戰爭一觸即發時，他們都會選擇退一步海闊天空。明知道吵架對於解決問題並無幫助，還可能會增加彼此的誤會，會讓自己傷心的事情為什麼要做呢？



▲巨蟹在愛情裡地位卑微，常為了討好對方而忍氣吞聲。（示意圖／記者曹悅華攝）

3.巨蟹座

心思細膩的巨蟹，什麼樣的情緒都選擇一個人默默承受也不願表現出來。他們在愛情中的地位卑微，常常為了討好對方而忍氣吞聲，雖然對他們來說小事一樁，只是不想承受小小爭吵所帶來的痛苦。敏感的巨蟹抗拒感情變差，因此在戀愛中的一言一行都顯得格外小心翼翼。



4.處女座

處女座很理性，常常努力的壓抑自己的爆炸情緒。大多時候的他們認為「吵架太麻煩」，與其爭得你死我活，還不如把事情攤開在陽光下好好溝通；再者，他們認為兩人都在氣頭上，難有好聽話，一不小心就語出傷人。眼看著照三餐吵架的情侶，處女座們可是帶著理性在談戀愛。

5.天秤座

世上誰沒有脾氣，然而忍不忍得住脾氣就得靠本事了！天秤座屬於「悶騷型」戀人，他們打從心底認為吵架很無聊又浪費時間。喜怒不形於色的天秤能容忍的程度超乎常人，萬事講求平衡的天秤們，就連吵架也要衡量值不值得，有沒有必要。