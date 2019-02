擠出「爆漿粉刺」超療癒！醫曝：是粉瘤...圖解和青春痘差在哪

▲「擠瘡大師」桑德拉.李(Sandra Lee)過去曾幫患者擠出「尼斯湖水怪」。(圖/翻攝自《每日星報》)



圖、文/MedPartner 美的好朋友

最近有讀者拿著TLC頻道的節目:《戰痘醫師 Dr. Pimple Popper》來問我們說:「痘痘真的會長到像那麼大顆嗎?」我們看過幾集節目後,發現節目裡醫生處理的大顆囊腫不是青春痘,而是很另一個很常見、你可能也有、卻超常被誤認的皮膚病症:粉瘤!

究竟粉瘤、痘痘和粉刺有什麼不一樣?又要怎麼預防保養?其中粉瘤又隱藏著什麼不為人知的秘密呢?讓我們繼續看下去。

粉瘤是什麼?粉瘤、粉刺和青春痘怎麼分?

其實我們所稱的「粉瘤」,它的正式名稱叫做表皮囊腫。外觀看起來就像是大顆的閉鎖性粉刺,或者是囊腫型青春痘。沒有感染的時候顏色就膚色,感染發炎看起來會紅紅的。

▲左圖:未感染,開口被氧化的粉瘤(表皮囊腫)Photo Credit:DermNet New Zealand, CC BY-NC-ND 3.0 NZ 中圖:未感染,無明顯開口的粉瘤(表皮囊腫)Photo Credit:DermNet New Zealand, CC BY-NC-ND 3.0 NZ 右圖:已經感染紅腫發炎的粉瘤(表皮囊腫)Photo Credit:DermNet New Zealand, CC BY-NC-ND 3.0 NZ



我們要怎麼分辨出粉瘤和粉刺青春痘呢?

如果從外觀來看,粉瘤通常比較大顆一點,而且因為比較難自己消退,所以如果它已經在你身上存在很久了,比起痘痘可能比較有機會是粉瘤喔。再來就是長的位置,痘痘大家都知道,就是皮脂多的地方嘛!通常在臉上,有些人背上也會長。那粉瘤呢?任何有毛囊的地方都有可能會長喔!臉、頭皮、脖子、耳朵、軀幹這些都會,四肢比較少見。

還有一個很明顯的不同,你有沒有發現痘痘常常都在不同的地方冒出來,粉瘤沒有這麼活潑啦,它幾乎都留戀在同一個地方反覆的發生,就算你擠掉了,它過一陣子又在同一個地方跑出來。

這個原因就牽扯到粉瘤結構上和痘痘粉刺最大的差異了,那就是粉瘤比痘痘多了一個囊袋,就算你暫時擠掉它,只要這個囊袋還在,粉瘤就會重新堆積。而且也是因為有囊袋,所以也會像氣球一樣可以越吹越大顆。

不過也別太擔心,粉瘤的出現就是因為原本要從毛孔排出的代謝產物,像是廢棄的角質或皮脂被困在囊袋裡了,不像青春痘是細菌感染後引起的發炎症狀。

回到網路上這些所謂擠粉刺的影片,其實大多都是粉瘤,擠出這些膏狀皮脂混合著角質,現在看來也沒什麼好驚訝的,對吧~ 粉瘤就是長這樣呀!

長粉瘤要怎麼處理?需要做粉瘤手術嗎?

假如我們長了粉瘤要怎麼處理呢?坊間有說法就是去找美容師擠掉就好,不然就是自己解決。

這裡要建議大家,不要再相信沒有根據的說法了!一來你擠完只要囊袋還在,粉瘤還是會陰魂不散。再來萬一擠的過程中不小心感染,下次迎接你的就是巨大化的化膿粉瘤,所以通常醫師真的不建議大家擠粉瘤。真的、真的不建議!(再三強調)

所以要怎麼處理?一般在感染發炎的時候,醫生會建議使用口服或外用藥物控制,避免發展成嚴重的蜂窩性組織炎。另外有些人會想透過打痘痘針,也就是局部的類固醇注射改善發炎紅腫,但這種會有讓皮膚產生凹洞的可能,所以要不要注射類固醇一定要先和醫生討論過才行!

不過就算是以上這兩個方法,都只是治標不治本。因為形成粉瘤的最大關鍵,就是那個囊袋。如果想根治粉瘤,還是需要儘量在粉瘤沒有發炎、感染的狀況下,請醫師安排時間進行粉瘤手術把囊袋徹底清除。除非是粉瘤非常大顆或是位置很特別,粉瘤手術通常在三十分鐘內就可以完成。醫生會在病人局部麻醉的狀況下切開粉瘤周圍的組織,把完整的囊袋取出,再縫合後就完成了,已經是非常常見而且成熟的門診手術了喔。

粉瘤的預防與日常保養

至於要怎樣預防粉瘤?目前還沒有保證不長的方式,只能說這跟體質還是脫不了關係。大觀念是表皮受傷有可能引發毛囊表皮細胞增生,長出囊袋然後引起粉瘤,所以避免受傷是一個,例如不要亂擠粉刺,還有一些皮膚友善的好習慣,像是清淡飲食、不用過熱的水洗臉都是預防方式。

相信你們都會分辨粉瘤、痘痘了吧!下次如果看到你的親朋好友手癢準備擠粉瘤或痘痘,記得勸導他不要亂擠!粉瘤在一般情形不會惡性變化,沒有發炎感染或是造成生活不便的話,其實按兵不動、繼續觀察就可以囉!但如果真的想處理掉或者是有感染發炎的徵兆,趕快去看醫生才是正途。

本文經授權轉自:MedPartner【擠出一大條粉刺超療癒?其實那是粉瘤!處理方法大不同之完整解析】

作者介紹:一位醫師用一年時間和100萬,夢想用正確醫美和保養知識扭轉亂象的過程。 Med,是Medicine,醫學的縮解。Med 唸起來也是「美的」。我們希望用醫學專業,分享更多美的知識。Partner則是我們對彼此關係的想像。我們認為醫師和求診者不只是醫病關係,更應該是夥伴關係。 如果您也認同我們的理想,歡迎和我們一起傳播更多正確的醫美知識。 我們的內容製作,完全由MedPartner專業醫療團隊負責,拒絕任何業配。