不是玩玩！男友保留「6個位置」＝超在乎妳...手機桌布是閃照嗎



▲如果男生主動為妳留下「這6個位置」，代表妳在他心中「很有地位」。（示意圖／記者李佳蓉攝）

文／蘋汝妹

在愛情裡，有些微任性我們常視為理所當然，認為_____本來就應該是我的！！把另一半的某些行為，作為評價一個人是否夠愛妳的依據。 懂得守住「身為女友」該擁有的領域，其實是件好事，能擋住一些不必要的旁人／爛桃花入侵。

但如果，今天是男人主動為妳留下這幾個位置，那表示妳在他心裡佔據了非常重要的地位，讓我們來整理一下，不只是玩玩而已，確認男人是認真和妳交往的6大行為：

1.他的後座裡，有一頂專屬於妳的安全帽

小資情侶的浪漫一樣濃情蜜意。進入交往關係，如果他替妳準備了一頂專屬的安全帽，表示他非常看重妳的安危、也希望自己未來能成為妳最佳依靠的司機。

更重要的是，這頂安全帽只有妳能戴，尺寸大小從來不准別人動。

2.避免與異性獨處，留給妳女王般的副駕駛座

在車內的狹小空間裡，副駕駛座是一個非常曖昧親密的位置，甚至有時會需要與駕駛有頻繁的互動。

開車接送別人一事難以避免，關於另一半接送其他異性要不要報備這個問題，也沒有絕對的答案，但如果他總是將「送別的女生回家」這情況出現的機率降到最低，甚至有意去避免與其他異性在車裡獨處的可能性，表示他是一個懂得避嫌，站在妳立場著想的男人。



▲真正在意妳的男生，會把重要的日子都標上星號。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

3.不用開口，重要節日那一天總為妳空著

重要節日怎麼定義，女人總是在賭，男人總是在猜。

「一年的情人節，到底有幾個？」「對女生來說，最重要的節日到底有哪些？」明明是值得慶祝的日子，為了這一題吵架，心裡當然不好受。

交往初期可以試探彼此的態度，妳也要認識自己的心，如果妳真的非常在意交往周年、甚至希望聖誕節、跨年另一半專屬於自己，不要讓他猜，大方說出來。真的在意妳的男人，會乖乖一次把365天幾個重要的日子標上星號，去哪裡都好，身邊有妳就好。

4.重要聯絡人／快捷鍵有妳的名字

把妳設為重要聯絡人，一個小動作，就能顯示出這個男人對妳的信任感，危急時刻他會第一時間打給妳，也深信妳能幫他解決問題，跟他的家人、摯友們擁有相同重要的地位。

但其實，最好的快捷鍵就是通話紀錄滿滿都是妳。



▲你的另一半手機一打開，桌面就是兩人的閃照嗎？（示意圖／記者黃克翔攝）

5.不怕別人看！手機桌面就是放閃照

男生對於放閃這件事通常不擅長，甚至有些會反感到起雞皮疙瘩，但如果有一天他默默把桌布換成與妳的合照，或是一起去過的某個地方，表示他是有意識的把自己放在一個「有婦之夫」的資料夾裡，不怕被兄弟笑、不怕被別人看到妳的存在，絲毫不給予其他異性任何誤會的空間。（這麼勇敢的行為，值得讚賞）

6.用5個字，向全世界宣告自己終結單身！

最後一點，當然是臉書那行打什麼都不對，折騰人的感情狀態。 「穩定交往中」五個字，雖然只是一個宣示性的意義，相信現在已經有很多帥氣的女生，早就不在意這件事。但今天如果是男方主動更換此狀態，用一種驕傲的心情讓全世界知道他終結單身，迅速讓身邊友人知道妳的存在，這麼以妳為榮的另一半，有什麼不好？

本文經《蘋汝妹。戀愛食記》授權轉載，《當男人主動為妳保留這６個位置，代表他非常在乎妳》

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