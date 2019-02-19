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男生愛到不行！「傲嬌個性萌爆」星座女Top4　沒人能抵禦這招

月光下的占星塔羅 亞提米斯

亞提米斯，星座塔羅專欄作家，亞提米斯相信：每個人..

點評:撩得男生心癢癢捏～
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滑手機,女神,嬌羞,Line,聊天,兩性,把妹,撩妹。（圖／記者李佳蓉攝）
▲有些星座女很有個性，傲嬌起來又萌度爆棚，讓人好想抱緊處理。（示意圖／記者李佳蓉攝）

文／亞提米斯

嬌蠻的女生到底算不算是有公主病呢？其實嬌滴滴又帶點小蠻橫的脾氣對許多的男生是非常有用的，只不過如果太過頭的話，很多的男生可是會吃不消的，因為那可能會從嬌蠻小可愛變身成野蠻女王，究竟有哪些星座女生會是嬌蠻又可愛的星座女生，總是會讓很多男生無法抵抗呢？就讓我們一一來看看這次的排行榜吧！

第4名：雙子女

雙子女的嬌蠻實在是她們太聰明的一些。她們很知道怎麼去整男生，僅守著「吃不到總是最好」的原則，雙子女很愛去測男生的忍耐限度，因此很故意的拿出一些難搞或難取悅的態度，加上她們太聰明，常常把很多男人給氣個半死。

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只是為了好玩而已。雙子女想知道這個男生到底有多愛她，就會去試，不管是用任性或是生氣或是批判，反正最後雙子女都會抓在最後一刻裝可愛或變得超熱情把氣氛給圓回來，她們太懂得怎麼去掌握男人的心態，讓很多男人對她們的嬌蠻舉手投降。

第3名：雙魚女

軟性的嬌蠻是雙魚女最懂的做的方式，她們的嬌蠻總是會跟無辜、眼淚一起發生，或是挾帶著裝死行為一起產生，說白了就是雙魚女很會鬧脾氣，但總會說是為了男朋友做了許多，讓很多男生實在不知道該怎麼怪她們。

很多男生遇上雙魚女就只能無奈地承受這種嬌滴滴的小公主個性，可是雙魚女的天真又讓男人們無法抵抗，幸好雙魚女的任性只是她們太愛做夢，實現夢想的能力卻有點差，只好留一堆殘局給男人們收拾，不過大部份男人都收拾得挺愉快的。

▲情侶,夫妻,浪漫,甜蜜,戀愛,愛情,感情。（圖／取自免費圖庫PEXELS）
▲天蠍女的嘴上蠻橫只是希望能獲得更多關注。（示意圖／取自免費圖庫PEXELS）

第2名：天蠍女

簡單來說就是「貓女」的類型，不過並不會在頭上戴個貓耳朵裝可愛就是了。天蠍女本身是一種喜歡被照顧又愛黏人，但是嘴上卻經常說自己不愛這麼做的人，很多男生都很容易被天蠍女搞得昏頭轉向，只能大嘆「女人心，海底針」。

天蠍女的嬌蠻就是永遠都不承認自己很嬌滴滴，天蠍女嘴上的蠻橫很常是希望男朋友多重視她們一點，她們不會太多的抱怨，但會很愛找男朋友一些小麻煩，還會裝冷酷不愛理人，還好天蠍女知道怎麼適可而止，也知道該怎麼用激情去安撫男友。

第1名：牡羊女

談到嬌蠻第一名，牡羊女自然是當之無愧，牡羊女生在個性裡頭總是有一種天生的任性，不是走公主型的那種，而是個長不大的小女孩，這樣的愛情表現有時就是會讓很多男生非常的疼惜，因為不論是過了多久，牡羊女總會保有著一份天真純良。

她們總是有種傻氣存在，想做什麼就做什麼，不讓她們去做還會發點小脾氣，嘟嘟嘴或跺跺腳，但牡羊女又很好搞定，她們要的就是男朋友給她們多一點的安慰和安撫，加上可愛中還帶有著一點笨笨的感覺，讓很多男生愛到不行！

本文作者：亞提米斯，星座塔羅專欄作家，亞提米斯相信：每個人都能夠掌握自己的命運、開創自己的未來。美好的未來永遠是要靠自己去開拓的，只要用對方法，幸福就離我們不遠。

本文經授權轉自：月光下的占星塔羅

21歲女和「愛了5年的喪屍」結婚 抱起深情親吻稱：接受她的一切

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